Трое подростков, которые получили ожоги после нападения одноклассницы в школе Красноярска, находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщили в краевом Минздраве.

«Состояние пострадавших несовершеннолетних в школе, которые находятся на лечении в реанимации регионального ожогового центра, на данный момент оценивается как тяжелое стабильное», — сказано в сообщении министерства.

В ведомстве уточнили, что дети находятся в сознании, самостоятельно дышат. Администрация краевой больницы предоставила беспрепятственный доступ их родителей в отделение реанимации.

Накануне, 4 февраля, в красноярской школе вооруженная молотком восьмиклассница бросила в класс, где шел урок алгебры, горящую тряпку, облитую бензином. По данным телеграм-каналов, девочка встала у выхода из кабинета и била всех, кто выскакивал из горящего помещения.

По информации Минздрава, пострадали шесть человек — пять школьников и один педагог. В ведомстве уточнили, что двое пострадавших детей были госпитализированы с черепно-мозговыми травмами в состоянии средней тяжести, трое получили ожоги различной степени тяжести и доставлены в ожоговый центр краевой больницы.

Возбуждено три уголовных дела: о покушении на убийство, о халатности (в отношении руководства школы) и об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности (в отношении сотрудников органов профилактики). Нападавшая девочка задержана.

За день до этого, 3 февраля, произошло два нападения на учебные заведения: в Кодинске (Красноярский край) ученица 7 класса пыталась ударить ножом учителя и ранила сверстницу, а в Уфе девятиклассник ворвался в гимназию с игрушечным автоматом и ножом, его задержали полицейские и сотрудники Росгвардии.