Утром 22 декабря неизвестный мужчина проник в отделение «Промсвязьбанка» в Белгороде и заявил, что на нем находится самодельная бомба, но никого в заложники брать не стал, а позже сдался силовикам. Об этом сообщил телеграм-канал «112». Информацию о задержании подозреваемого подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Около 11 утра мужчина зашел в филиал ПСБ, сам позвонил [по номеру] 112, сообщил, что на нем прикреплено СВУ, и потребовал сотрудников ФСБ для переговоров», — говорится в посте.
По информации канала, заложников злоумышленник не удерживал — все люди смогли покинуть помещение банка. Огнестрельного оружия при нем также не было. С ним вели переговоры около часа, и примерно к полудню он сдался правоохранителям.
Как пишет Shot, информация о наличии у задержанного взрывчатки не подтвердилась.
Улицу Преображенскую до пересечения с улицей Попова в центре города перекрыли, сообщил «Открытый Белгород». На месте работали силовики, кинологи, также присутствовали кареты скорой помощи. Очевидцы рассказали «Фонарю», что все находившиеся в здании банка были эвакуированы, а движение транспорта в этом районе ограничили.
РИА Новости со ссылкой на оперативные службы сообщает, что все экстренные службы выехали к банку для проверки информации о происшествии.
Сейчас задержанного допрашивают. Что стало мотивом для столь необдуманного поступка, пока неизвестно. Не исключается, что он мог находиться под влиянием мошенников, отметили в телеграм-канале 112.
Гладков позднее сообщил, что «в одной из финансовых организаций города Белгорода» произошел инцидент, подозреваемый задержан. Деталей ЧП он не привел.
«Силовые структуры работают. Подозреваемый задержан. Угрозы населению нет. Благодарны правоохранительным органам за оперативность и обеспечение безопасности жителей», — добавил он.