Утром 22 декабря неизвестный мужчина проник в отделение «Промсвязьбанка» в Белгороде и заявил, что на нем находится самодельная бомба, но никого в заложники брать не стал, а позже сдался силовикам. Об этом сообщил телеграм-канал «112». Информацию о задержании подозреваемого подтвердил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Около 11 утра мужчина зашел в филиал ПСБ, сам позвонил [по номеру] 112, сообщил, что на нем прикреплено СВУ, и потребовал сотрудников ФСБ для переговоров», — говорится в посте.

По информации канала, заложников злоумышленник не удерживал — все люди смогли покинуть помещение банка. Огнестрельного оружия при нем также не было. С ним вели переговоры около часа, и примерно к полудню он сдался правоохранителям.

Как пишет Shot, информация о наличии у задержанного взрывчатки не подтвердилась.

Улицу Преображенскую до пересечения с улицей Попова в центре города перекрыли, сообщил «Открытый Белгород». На месте работали силовики, кинологи, также присутствовали кареты скорой помощи. Очевидцы рассказали «Фонарю», что все находившиеся в здании банка были эвакуированы, а движение транспорта в этом районе ограничили.

РИА Новости со ссылкой на оперативные службы сообщает, что все экстренные службы выехали к банку для проверки информации о происшествии.

Сейчас задержанного допрашивают. Что стало мотивом для столь необдуманного поступка, пока неизвестно. Не исключается, что он мог находиться под влиянием мошенников, отметили в телеграм-канале 112.

Гладков позднее сообщил, что «в одной из финансовых организаций города Белгорода» произошел инцидент, подозреваемый задержан. Деталей ЧП он не привел.