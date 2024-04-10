В подмосковном Чехове для сотрудников спецслужб и правоохранительных органов введен сигнал «Сирена». Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава городского округа Михаил Собакин.

«В ряде телеграм-каналов появилась информация о том, что на территории г.о. Чехов укрывается пособник террористов [устроивших атаку на «Крокус Сити Холл»]. Прошу всех сохранять спокойствие! Работают органы МВД и ФСБ», — сообщил Собакин.

План «Сирена» вводится в том числе для розыска и задержания вооруженных и особо опасных преступников.

По словам источника телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ», во все дежурные части Чехова было передано сообщение о том, что предполагаемый пособник террористов, причастных к нападению на «Крокус Сити Холл», скрылся от сотрудников ФСБ в лесополосе. Он может быть вооружен, утверждает канал.

В некоторых военных частях Чехова провели дополнительный инструктаж по поводу бдительного несения службы, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к МВД.

По предварительным данным, 47-летний подозреваемый Николай С. вечером 9 апреля скрылся от сотрудников спецслужб в лесу в районе поселка Мещерское, пишет Baza. Силовики пытались остановить его машину, но мужчина резко сдал назад, выпрыгнул из автомобиля и побежал в сторону леса. Погоня попала на камеры видеонаблюдения.

По словам очевидцев, при попытке задержания была слышна перестрелка, добавляет Baza. Предположительно в автомобиле с мужчиной был кто-то еще.