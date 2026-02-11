Коллегия присяжных Кировского районного суда Екатеринбурга признала виновными семерых фигурантов уголовного дела, связанного с организованной преступной группировкой в среде азербайджанской диаспоры на Урале. Об этом сообщил источник «Коммерсантъ-Урал».

Шахина Шыхлински, а также Мазахира, Камала, Бакира, Аяза, Акифа Сафаровых и Шуджаяддина Раджабова присяжные сочли доказанным виновными в убийствах и покушениях, совершенных в 2001 и 2010 годах. В ближайшее время судья огласит приговор на основе вердикта.

По версии следствия, преступления были связаны с переделом сфер влияния в бизнесе и борьбой за лидерство в национальной диаспоре. Фигурантам инкриминируют убийство предпринимателя Юнуса Пашаева, торговавшего одеждой на рынке «Таганский ряд», в мае 2001 года. Также им вменяют покушение на убийство Фехруза Ширинова в 2010 году.

За убийство Пашаева виновными признаны Шахин Шыхлински, Акиф, Бакир, Аяз, Камал и Мазахир Сафаровы. За покушение на Ширинова — Шахин Шыхлински, Акиф Сафаров, Аяз Сафаров и Шуджаяддин Раджабов. Единственным, кто, по мнению присяжных, заслуживает снисхождения, стал Бакир Сафаров.

Как ранее рассказывали источники «Коммерсантъ-Урал» в правоохранительных органах, все осужденные входили в этническую преступную группировку.

По данным следствия, участники сообщества занимались разными видами незаконной деятельности — от организации проституции и распространения порнографии до торговли наркотиками. Большинство предполагаемых членов банды задержали летом прошлого года. При задержании двое подозреваемых погибли, что вызвало дипломатическую напряженность между Азербайджаном и Россией.

В отдельное производство выделено дело Ахлимана Гянджиева, Азиза Абасова и Шахина Лалаева. По данным следствия, именно они заказали убийство владельца крупной овощебазы Икрама Гаджиева в августе 2011 года. Сумма вознаграждения, по неофициальным данным, могла достигать 50 тысяч долларов.

Согласно версии следователей, киллер выстрелил Гаджиеву в голову, но тот успел сорвать с нападавшего кепку и очки, после чего опознать стрелявшего не удалось. Спустя несколько дней предприниматель скончался. Исполнитель убийства до сих пор не установлен. Когда дело передадут в суд, в Следственном комитете не уточняют.

После ареста Шахина Шыхлински неформальным лидером азербайджанской общины на Урале стал Видади Мустафаев. Позже его также задержали и арестовали по обвинению в мошенничестве. Сменил его бывший сотрудник правоохранительных органов, полковник МВД в отставке Керим Гасымов.

Ранее сообщалось, что Гасымов якобы переводил для силовых структур телефонные переговоры уроженцев Азербайджана, в которых те обсуждали планируемые убийства. В частности, речь шла о беседах Эльмана Сулейманова, который, по данным следствия, мог готовить покушение на Фехруза Ширинова. Сам Керим Гасымов в беседе с «Коммерсантъ-Урал» эту информацию категорически опроверг.