В Екатеринбурге началось рассмотрение громкого дела в отношении бывшего главы азербайджанской диаспоры Урала Шахина Шехлински и еще пяти членов азербайджанской общины. Их обвиняют в убийстве земляка и покушении на убийство. Судья закрыл слушания от прессы после того, как один из потерпевших пожаловался на угрозы.

Суд над главой азербайджанской диаспоры Урала Шахином Шехлински и его подельниками начался со скандалов. Вначале в Кировском суде Екатеринбурга, где планировалось провести слушания, не нашлось зала, который вместил бы десятки участников процесса, журналистов и многочисленных родственников подсудимых. Поэтому рассматривать дело азербайджанской группировки было решено в помещении областного суда в качестве выездного заседания. Но и на этом сюрпризы не завершились

Сразу после начала процесса гособвинитель попросил суд закрыть судебные заседания от зрителей и журналистов. Как следовало из короткой речи прокурора — подобная мера связана с тем, что одному из потерпевших, выжившему при покушении, поступают угрозы расправы со стороны обвиняемых.

Прокурор фамилии потерпевшего не назвал, но тут же выяснилось что это Фехруз Ширинов, который подтвердил суду слова гособвинителя: «Мне каждый день поступают (угрозы). Они обещают расправиться со мной и убить. Даже со стороны адвокатов (поступают угрозы)».

Это заявление мгновенно привело к перепалке сторон. Адвокаты обвиняемых, в свою очередь, начали приводить доводы о бездоказательности и надуманности угроз. Однако суд, выслушав стороны, вскоре встал на сторону гособвинения, закрыв процесс и выдворив из зала всех зрителей и представителей СМИ.

На скамье подсудимых шестеро: это братья Акиф, Аяз, Бакир и Мазахир Сафаровы, их родственник Шаджаяддин Раджабов и экс-глава азербайджанской диаспоры Урала Шахин Шыхлински. Их задержание в 2025 году по обвинению в серии убийств и покушений прошлых лет, привело к резкому обострению отношений между Россией и Азербайджаном. Конфликт удалось погасить лишь после встречи президентов двух стран.

Однако суд будет рассматривать всего два эпизода. Первый относится к 2001 году, когда, по версии следствия, между братьями Сафаровыми и их земляком Юнусом Пашаевым произошел конфликт. Его причиной стали сборы, взымаемые с торговцев-азербайджанцев на екатеринбургских рынках.

Пашаев платить отказался, считает следствие, и в мае 2001-го Сафаровы, следует из дела, напали на него с ножами в кафе на улице Блюхера. С места нападения Пашаева увезла «скорая», на теле бизнесмена было обнаружено двадцать ножевых ранений, и он вскоре скончался в больнице.

Второй эпизод связан с покушением на Фехруза Ширинова. Весной 2011 года преступник подкараулил его возле дома на Краснодарской улице и выстрелил в упор, но пистолет дал осечку. Бизнесмен с сыном скрутили исполнителя и сдали его полиции.

На сегодняшний день, неудавшийся киллер — также уроженец Азербайджана Эльман Сулейманов — уже умер. Но следствие считает, что к покушению причастен Шахин Шыхлински, возглавлявший в тот момент азербайджанцев в Екатеринбурге. Посредниками, по версии следствия, выступили братья Сафаровы.

Впрочем, это преступление не единственное, в чем обвиняется экс-глава организации “Азербайджан Урала” Шыхлински. В разгар начавшегося летом 2025-го следствия, вечером 1 июля Gelandewagen главы диаспоры блокировали спецназовцы. Но Шахин скомандовал своему сыну Мутвалы, сидевшему за рулем внедорожника, сдать назад и оттолкнул распахнувшего дверь собровца. Машина рванула с места и открытой дверью сбила спецназовца. Правда уехать далеко Gelandewagen не смог и вскоре был окончательно блокирован, а его водитель и пассажир задержаны.

За применение насилия в отношении представителя власти Шахина Шыхлински вместе с сыном будут судить отдельно. Материалы по этому делу уже поступили в тот же Кировский суд Екатеринбурга, где вскоре должен начаться новый судебный процесс.

По совокупности всех обвинений, Шыхлински грозит солидный срок, вплоть до пожизненного заключения.

Егор Райгельссон