Лидеры нескольких стран ЕС рассматривают возможность создания должности переговорщика, который будет представлять их интересы в диалоге с Россией при обсуждении урегулирования конфликта на Украине, пишет Politico со ссылкой на трех дипломатов и еврочиновников.

По их словам, власти нескольких стран Евросоюза, включая Францию и Италию, оказывают давление на руководство ЕС с целью назначить официального спецпредставителя для участия в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, поскольку опасаются, что США заключат сделку с Россией за их спиной.

Источники Politico пояснили, что в задачу переговорщика будет входить отстаивание «красных линий» европейской позиции — например, права Украины на потенциальное членство в НАТО в будущем.

Издание отмечает, что решение назначить переговорщика с Россией от ЕС — «беспрецедентный шаг, который ознаменует серьезный сдвиг» в подходе Европы к российско-американскому диалогу и ее стремлении «продемонстрировать свою готовность сыграть важную роль в любом урегулировании, которое положит конец» боевым действиям.

По словам собеседников Politico, с недавних пор президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджия Мелони объединили усилия, чтобы убедить Брюссель «открыть дипломатические каналы» для связи с Кремлем.

«В последние дни Макрон настаивал на том, что в свете двусторонних переговоров между американцами и россиянами важно хотя бы частично участвовать в них. Мелони всячески поддерживала это… Они не наивны в отношении того, чего могут достичь, но, если сравнивать бездействие и участие в этих переговорах, в некоторых столицах растет понимание [преимуществ участия]», — заявил изданию высокопоставленный французский чиновник.

Politico пишет, что в Брюсселе идут дискуссии по поводу возможного вклада ЕС в переговоры по Украине и способов добиться от президента США Дональда Трампа, чтобы он не проигнорировал европейские интересы.

«Есть вопросы, которые нельзя обсуждать [только] с США, поскольку они напрямую влияют на нашу безопасность как европейцев. Послание Вашингтону так же важно, как и послание Москве», — пояснил источник издания.

Курт Волкер, занимавший должность спецпредставителя США по переговорам с Украиной в первый президентский срок Трампа, заявил Politico, что ЕС должен проявить больше настойчивости, если хочет включиться в переговорный процесс.

«Было ясно дано понять, что Трамп намерен продолжать диалог с Путиным как напрямую, так и через [спецпредставителя США Стива] Уиткоффа. Этот диалог никуда не денется. Поэтому, если он продолжается, необходимо поддерживать собственную коммуникацию — речь идет не о том, чтобы находиться в одной комнате с американцами и русскими, а о любом виде общения», — пояснил он.

Высокопоставленный представитель ЕС сообщил Politico, что европейские лидеры впервые обсудили идею создания должности специального посланника по урегулированию украинского конфликта еще на саммите в марте 2025 года. По его словам, эта инициатива получила «широкую поддержку», но так и не была включена в итоговое заявление лидеров стран Евросоюза.

Однако, подчеркнул собеседник издания, тогда речь шла о представителе с другим функционалом, нежели сейчас предлагают Макрон и Мелони.

«Страны, которые поддерживали посланника по Украине, могут не поддержать посланника, который будет вести переговоры с Россией», — считает еврочиновник.

Politico напоминает, что верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас последовательно позиционирует себя как единственного кандидата на участие в переговорах о будущем Украины от Евросоюза, но при этом «является верным союзником Киева и использует свою должность для того, чтобы склонить столицы к поддержке более жестких санкций» в отношении России.

Анонимный высокопоставленный представитель ЕС пояснил изданию, что обычно спецпосланников назначают из числа сотрудников Службы внешних действий — дипломатического корпуса Евросоюза, но в данном случае «это не сработало бы», поскольку их уровень слишком низок для прямого общения с Кремлем. Если же эту роль возьмет на себя председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, то ее назначение оттеснит Кайю Каллас на второй план.

Другие официальные лица ЕС подтвердили Politico, что ключевые аспекты должности предполагаемого спецпосланника — например, будет ли он представлять Евросоюз или всю «коалицию желающих», включая Великобританию и другие страны, — еще предстоит проработать. То же самое касается вопроса о том, создавать ли официальную должность или «неофициально делегировать» эту роль кому-то из европейских лидеров.

В минувшие выходные правая рука Мелони — итальянский министр Джованбаттиста Фаццолари — призвал назначить спецпосланником ЕС по Украине экс-премьера Италии Марио Драги.

Еще четверо дипломатов заявили, что в качестве возможного кандидата на эту роль рассматривали президента Финляндии Александра Стубба. По словам одного из них «действующий лидер» европейской страны смог бы быть «немного свободнее в своих высказываниях» на переговорах.