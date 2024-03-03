В России могут заблокировать «Википедию» по закону о запрете популяризации VPN, считает зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин. В своем телеграм-канале он отметил, что необходимое для этого техническое решение уже разрабатывается специалистами Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ).

Депутат отмечает, что в «Википедии» есть статья, которая рассказывает о способах обхода блокировок VPN-сервисов, а также «настоятельно» рекомендует пользователям применять их. При этом, по словам парламентария, у Роскомнадзора и раньше был «целый ряд претензий» к «Википедии» — по многим из них уже вынесены судебные решения.

«Законные основания для блокировки “Википедии” есть, осталось сделать так, чтобы это не вызвало резкого дискомфорта у пользователей», — считает Горелкин.

Он добавил, что вся «ценная информация» из «Википедии» уже продублирована на другие ресурсы — портал БРЭ, «Рувики» и «Руниверсалисе». «Осталось сделать так, чтобы по ссылке на статью “Википедии” пользователю предлагалось открыть ее безопасный вариант на одном из российских аналогов», — заключил парламентарий.

С 1 марта в России начал действовать запрет на рекламу или популяризацию средств обхода блокировок, к которым относятся VPN-сервисы. Приказ Роскомнадзора будет действовать до 1 сентября 2029 года. Эксперты объяснили, что такое решение не изменит ситуации для пользователей. В частности, гендиректор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков заявил, что количество людей, которые используют VPN-сервисы, может уменьшится только «путем удаления или блокировок сервисов из магазинов приложений».

С какими ограничениями сталкивалась русскоязычная «Википедия»

В июле 2022 года Роскомнадзор обязал поисковики маркировать «Википедию» как нарушителя российского законодательства, поскольку портал отказался удалять ряд материалов, в том числе связанных с боевыми действиями на Украине.

В начале 2023 года глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев призвал заблокировать «Википедию». При этом в Госдуме выступили против блокировки портала до создания ее удобного аналога. Тогда же министр цифрового развития Максут Шадаев утверждал, что блокировка «Википедии» пока не планируется.

Через месяц главу «Викимедиа РУ» Владимира Медейко сняли с поста и исключили из членов партнерства. Его преемник Станислав Козловский* объяснил это тем, что Медейко «тайно» работал над созданием российского аналога «Википедии» — «Рувики». При этом сам экс-глава «Викимедиа РУ» утверждал, что работа велась не тайно, а «непублично».

В интервью RTVI в мае 2023 года Козловский* говорил, что блокировка «Википедии» в России может произойти в «любую минуту». Если это случится, портал не будет нарушать российское законодательство и обходить запрет, подчеркивал Козловский*.

Летом 2023 года журналисты отмечали, что вокруг «Википедии» в России развернулась «война правок»: пользователи начали редактировать статьи о российском происхождение крупных бизнесменов. В конце 2023 года проект «Викимедиа РУ», который занимался поддержкой русскоязычного раздела «Википедии», объявил о своем закрытии.

В феврале 2024 года помощник президента России и бывший министр культуры Владимир Мединский предложил перенести большинство статей из «Википедии» на российский аналог портала. Такое решение он объяснял тем, что создавать контент с нуля «сложно», поэтому «время агрегировать и использовать чужой контент». К тому же, как отмечал экс-министр культуры, 99,9% опубликованных в «Википедии» материалов «абсолютно нейтральны и даже интересны».

*включен Минюстом России в реестр иноагентов