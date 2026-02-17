Россия могла бы нарастить импорт огурцов и помидоров, чтобы снизить стоимость этих овощей в магазинах. Об этом заявил «Абзацу» член комитета Госдумы по аграрным вопросам Александр Поляков.

Депутат связал нынешний рост цен на огурцы и помидоры с сезонностью, а также с увеличением затрат на электроэнергию и газ. По мнению парламентария, основными поставщиками овощей могли бы стать Турция, Азербайджан и Казахстан. При этом Поляков отметил, что важно учитывать интересы отечественных производителей.

«Если мы в это слишком заиграемся, то в конечном итоге будем постоянно потреблять импортные овощи», — сказал депутат.

Он добавил, что необходимость зарубежных поставок стоит рассматривать в зависимости от конкретного продукта.

Согласно данным Росстата, с конца декабря 2025 года стоимость огурцов выросла на 43%. К февралю их средняя розничная цена составила 300,1 рубля — на 111,1%, чем тремя месяцами ранее. Жители некоторых регионов пожаловались, что магазины начали ограничивать продажу огурцов в одни руки.

Член комитета Госдумы по аграрным вопросам Николай Панков в разговоре с RTVI допустил, что одной из причин резкого роста цен на огурцы может быть картельный сговор участников рынка.

В Минсельхозе заявили, что огурцы традиционно дорожают зимой, поскольку выращивание в теплице требует больших затрат. В ведомстве уверены, что с весны овощи начнут дешеветь.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила запросы крупнейшим производителям овощей защищенного грунта в рамках проверки обоснованности резкого роста на огурцы.