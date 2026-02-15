В некоторых магазинах Новосибирска начали ограничивать норму отпуска свежих огурцов в одни руки, объясняя свое решение стремительным ростом цен на этот овощ. Об ограничениях сообщил телеграм-канал «Инцидент Новосибирск» со ссылкой на жалобы местных жителей в соцсетях.

По их словам, в некоторых торговых точках огурцы якобы продаются по цене от 1 до 1,5 тысячи рублей за килограмм. Проведенная журналистами проверка не выявила настолько высоких расценок, но в любом случае в магазинах областной столицы огурцы стали стоить очень дорого.

В частности, в сети магазинов «Ярче» огурцы продаются по 300 рублей за килограмм, причем на ценнике указано ограничение — не более пяти килограммов в одни руки. По соседству на полке лежат импортные ананасы, стоимость которых составляет всего 220 рублей за килограмм.

В соцсетях новосибирцы также пишут, что в «Ярче» и «Чижике» огурцы массово скупают рыночные торговцы, чтобы затем перепродавать их по 400 рублей.

В магазинах «Пятерочка» ситуация не менее контрастная: огурцы тюменского производства реализуются по цене около 145 рублей за штуку, при этом вес овоща на ценнике не указан. Короткоплодные огурцы категории «люкс» стоят 269 рублей за упаковку 450 граммов, то есть почти 596 рублей за кило. Среднеплодные гладкие огурцы там же предлагаются по 260 рублей за 600 граммов, то есть около 426 рублей за килограмм.

Помидоры, которые выращиваются в тех же тепличных комплексах, что и огурцы, в феврале в Новосибирске стоят в среднем 256 рублей за килограмм. По данным Новосибирскстата, это незначительно дороже прошлогоднего уровня (255,81 рубля за килограмм). В некоторых розничных магазинах можно найти в продаже помидоры по 200 рублей за килограмм.

Ранее член комитета Госдумы по аграрным вопросам Николай Панков заявил RTVI, что допускает влияние картельного сговора на розничные цены огурцов в России. Схожая ситуация — рост цен на 12% всего за три недели — была зафиксирована в 2014 году, причем тогда она затронула еще и помидоры.