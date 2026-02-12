Одной из причин резкого роста цен на огурцы может быть картельный сговор участников рынка, допустил в беседе с RTVI член комитета Госдумы по аграрным вопросам Николай Панков. По его словам, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС), которая сейчас проводит проверку, должна во всем разобраться.

«Сейчас не сезон грунтовых огурцов. Бывает, что цены растут, потому что наценки сбытовых компаний, магазинов или сетей превышают установленные нормы. Это может быть связано и с ростом цен на минеральные удобрения, электроэнергию. Производители могут уже закладывать в цену развитие своего бизнеса вперед, на весну, не дожидаясь, пока будет произведен огурец в открытом, к примеру, грунте», — пояснил депутат.

Панков напомнил о фактах необоснованного повышения цен на гречку, яйца, молочную продукцию и сахар в прошлые годы.

Он отметил, что в большинстве случаев повышение цен связано не с прибылью или увеличением выручки, а с тем, что торгующие организации сразу перестраховываются и начинают «играть» с ценой.

«Может быть, это картельный сговор — не исключаю. Контролирующим органам всегда нужно смотреть, чтобы не было искусственного завышения цен», — добавил Панков.

Ранее «Известия» со ссылкой на ФАС сообщили, что ведомство в рамках проверки обоснованности резкого роста цен на огурцы уже направило запросы крупнейшим производителям овощей защищенного грунта — компаниям, входящим в группы «РОСТ», «ЭКО-культура», «Горкунов», «Магнит», «Теплицы Регионов» и «Мое лето». Сейчас служба анализирует поступающую информацию и при наличии оснований примет меры антимонопольного реагирования.

С инициативой проверки выступил замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, который заявил, что получает обращения граждан, возмущенных резким скачком цен. По его словам, огурцы стоят дороже экзотических фруктов — в том числе бананов и ананасов, которые ввозят из-за границы, хотя логистика и хранение импортных продуктов обходится дороже, чем у российских производителей. Депутат отметил, что у людей должна быть возможность покупать привычные базовые продукты по адекватной стоимости.

По данным Росстата, с конца декабря по 2 февраля огурцы подорожали на 43%, а за неделю с 3 по 9 февраля — на 5,2%. По оценке Руспродсоюза, к февралю средние розничные цены на огурцы составили 300,1 рубля за килограмм, что на 111,1% больше, чем три месяца назад, и на 1,8% больше в годовом выражении.

В Минсельхозе утверждали, что цены на огурцы у производителей держатся примерно на уровне предыдущего года, а динамика цен на овощи носит ярко выраженную сезонность: зимой эта продукция дорожает, поскольку выращивание в теплицах требует больших затрат. Ведомство ожидает, что весной овощи, как обычно, начнут дешеветь.

Генеральный директор ассоциации «Теплицы России» Татьяна Кулик отметила, что путь овоща до прилавка стал дороже: хотя на овощи сохраняется льготная ставка НДС в 10%, повышение налоговой нагрузки отразилось на всей цепочке формирования цены — от упаковки до логистики. Опрошенные газетой эксперты допустили, что одной из причин повышения цен может быть высокий спрос на огурцы в условиях, когда импортных поставок не так много.