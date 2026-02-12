Убирать снег и лед с жилых домов обязаны хозяева квартир и управляющие компании: первые отвечают только за свое имущество, вторые — за общие объекты и конструкции, пояснил Life.ru зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Собственники или арендаторы квартир должны счищать снег и наледь со своих подоконников, балконов, лоджий, террас и их козырьков, а также с выносного блока кондиционера. Если наледь с этих объектов упадет и причинит кому-то вред, отвечать будет жилец — вплоть до уголовного дела, предупредил депутат.

Управляющая компания отвечает за очистку кровли, козырьков над подъездами, общественных балконов на первых этажах и других объектов общедомовой собственности. Если она делает это плохо или вообще отказывается — жильцам надо последовательно подавать жалобы.

«Заявления следует подавать в письменной форме. Сначала — в саму УК с требованием устранить нарушения, затем в государственную жилищную инспекцию, в районную администрацию и в прокуратуру», — объяснил Панеш.

Жильцы также могут уговорить УК заняться очисткой их балконов за отдельную плату: этот пункт вносят в договор с «управляйкой» на собрании собственников. Однако, отметил депутат, компании редко соглашаются, поскольку не хотят брать на себя лишние риски и нагрузку.

В конце января в Даниловском районе Москвы пенсионерка погибла от черепно-мозговой травмы, полученной при ударе упавшей с крыши глыбой льда. Очевидцы рассказали, что женщина проигнорировала предупреждение о запрете подходить к дому во время чистки крыши. Было возбуждено уголовное дело о нарушении требований безопасности при оказании услуг.

По такой же статье прошли обыски сразу в нескольких районных администрациях и управляющих компаниях Санкт-Петербурга. Поводом завести дело стало падение льда с крыш на прохожих, включая четырех детей.