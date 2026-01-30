На Хавской улице в Даниловском районе Москвы ледяная глыба упала с крыши жилого дома при очистке и убила пенсионерку, сообщает столичный СК.

Возбуждено уголовное дело по факту выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Прокуратура взяла ход расследования под свой контроль, на место происшествия выехал симоновский межрайонный прокурор Алексей Степанов.

По данным Shot, женщина не обратила внимания на предупреждения об угрозе и оказалась под карнизом как раз в момент падения наледи. Ледяная глыба ударила ее по голове. От полученной черепно-мозговой травмы пенсионерка скончалась на месте.

Телеграм-канал «112» пишет, что прохожие пытались криком предупредить женщину об опасности, но она их не услышала. Вызванные очевидцами медики долго не могли подойти к телу погибшей, опасаясь повторного обвала наледи. По разным данным, жертве ЧП от 65 до 75 лет.

MSK1.RU сообщает, что территория вокруг дома оцеплена. Жильцов призвали обходить опасную зону и не приближаться к месту трагедии. По словам свидетелей, на крыше здания остаются крупные куски льда, нависающие над двором и осложняющие работу экстренных служб.

Похожий случай произошел сегодня на Ленинградской улице в Пензе: там глыба льда сорвалась с козырька балкона жилого дома и убила 52-летнюю женщину, которая убирала снег с крыльца. СУ СКР по Пензенской области возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Местная прокуратура проводит проверку.

Глава города Олег Денисов назвал случившееся «страшной трагедией». Он уточнил, что многоквартирный дом обслуживает управляющая компания ООО «УК-Единство», пообещал наказать виновных и провести дополнительные проверки во всех районах. «Тех, кто и в этот раз не услышит — привлекать к административной ответственности», — предупредил градоначальник.