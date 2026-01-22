Послание главы Белого дома Дональда Трампа президенту России Владимиру Путину о том, что конфликт на Украине должен завершиться, может быть связано с прибытием спецпосланника США Стива Уиткоффа в Москву. Об этом «Ленте.ру» сообщила депутат Госдумы Светлана Журова. Она не исключила, что представитель Вашингтона предоставит российскому лидеру новые документы или предложения.

«Я думаю, что он Владимиру Владимировичу покажет какой-то документ, до которого они там все-таки с консультациями договорились. Может, там какие-то нужные замечания», — отметила парламентарий.

Журова подчеркнула, что сторонам нужен хотя бы «промежуточный вариант» мирного соглашения. Уиткофф может привезти предложения «с более понятными рамками», полагает она.

Помимо этого, депутат предположила, что в разговоре с журналистами Трамп мог публично озвучить желание президента Украины Владимира Зеленского завершить противостояние.

После встречи с Зеленским в Давосе, которая состоялась 22 января в рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ), Трамп заявил о необходимости мирного урегулирования между Москвой и Киевом, адресовав свои слова Путину.

Переговоры президентов США и Украины продлились около часа. По итогам встречи глава Белого дома назвал ее «хорошей». В офисе Зеленского также оценили разговор положительно.

Позднее Зеленский на форуме анонсировал трехстороннюю встречу с участием делегаций России, Украины и США в пятницу 23 января. Он охарактеризовал ее как «техническую» и добавил, что консультации продлятся два дня, а в качестве площадки для них выбраны Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Ожидается, что встреча Путина и Уиткоффа состоится вечером 22 января в Кремле. Эту информацию ранее подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По данным ТАСС, в 17:47 по местному времени (19:47 мск) самолет Уиткоффа вылетел из Цюриха в Москву.