На сегодняшний момент стороны, участвующие в процессе урегулирования российско-украинского конфликта, находятся на этапе обмена позициями и разъяснения непонятных друг для друга вопросов. Об этом «Ленте.ру» сообщил депутат Госдумы Дмитрий Новиков, комментируя новости о предстоящем визите спецпосланника США Стива Уиткоффа в Москву.

По словам парламентария, текущая задача всех сторон — выслушать друг друга, высказать предложения и получить ответную реакцию. Он подчеркнул, что со временем взаимопонимание Москвы и Вашингтона улучшилось. Это обстоятельство приближает завершение конфликта, считает Новиков.

«Переговоры, которые сейчас пройдут в Москве, не обеспечивают немедленную подготовку документов, которые могли бы прекратить украинский конфликт, но, конечно, приближают нас к урегулированию, и это уже само по себе заслуживает высокой оценки», — отметил собеседник «Ленты.ру».

Параллельно, подчеркнул он, в данный момент идет прояснение тех позиций и обстоятельств, по которым стороны пока не достигли соглашения. Новиков обратил внимание, что в то же время стороны обмениваются мнениями относительно различных сценариев мирного урегулирования — их отличия могут заключаться в сути договоренностей, времени и формате подписания мирного договора.

Накануне спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил о намерении вылететь на встречу с Путиным вечером 22 января. Ожидается, что вместе с ним в Москву прибудет и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

В интервью CNBC Уиткофф высоко оценил результаты контактов Москвы и Вашингтона по урегулированию российско-украинского конфликта за «последние восемь-шесть недель».

Позднее американский спецпосланник снова высказался о ходе переговоров с Россией, заявив, что они находятся на завершающей стадии. Уиткофф сказал, что процесс урегулирования сейчас «сводится к одному вопросу».

«Я думаю, что мы свели все к одному вопросу и обсудили различные варианты его решения, а это значит, что он решаем. Поэтому, если обе стороны хотят его решить, мы это сделаем», — заявил он, не уточнив, о чем идет речь.

Трамп на церемонии подписания устава «Совета мира» для сектора Газа в Давосе в свою очередь заявил, что в «довольно скором времени» рассчитывает на завершение российско-украинского конфликта.

Слова Уиткоффа о завершающей стадии украинского конфликта прокомментировал политолог-американист Малек Дудаков. В разговоре с «Лентой.ру» он обратил внимание, что Уиткофф регулярно говорит о том, что переговорный процесс по Украине близится к концу.

«И даже теоретически можно предположить, что так оно и есть. Просто эти последние 10 процентов, скорее всего, — два-три пункта самые ключевые. Они как раз больше всего противоречий и вызывают», — пояснил политолог.

Дудаков считает, что вопросы, о которых говорит Кушнер, могут касаться вывода украинских войск с территории Донбасса, нейтрального статуса Украины по окончании боевых действий и сокращение численности личного состава ВСУ.