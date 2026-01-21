Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о планах отправиться на встречу с президентом России Владимиром Путиным 22 января. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на интервью CNBC.

По словам Уиткоффа, запрос о проведении встречи поступил с российской стороны. Спецпосланник американского лидера заявил, что считает это «важным шагом» со стороны Москвы. Ожидается, что вместе с ним на встречу также прибудет советник президента США Джаред Кушнер. По словам Уиткоффа, после визита в Москву посланники США направятся в ОАЭ для дальнейшей работы в рамках рабочих групп.

В ходе интервью спецпредставитель президента США высоко оценил прогресс, которого достигли Вашингтон и Москва в ходе переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта.

«Украинцы говорят, что наш прогресс значительней, чем то, что они видели на протяжении нескольких последних лет. Этот прогресс наблюдается со встречи в Женеве. Так что, большой прогресс [был достигнут] за последние шесть недель», — добавил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с РБК отказался раскрыть подробности переговоров Уиткоффа с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым, которые прошли в Давосе. Дмитриев, в свою очередь, оценил встречи представителей США и России как «конструктивные», а Уиткофф дал позитивную оценку прошедшей встрече.

Агентство Bloomberg 14 января писало о планах Уиткоффа и Кушнера посетить Москву и встретиться с российским лидером. Собеседники издания предупреждали, что окончательная дата встречи не была официально утверждена из-за событий в Иране.

Кирилл Дмитриев прибыл в Давос на Всемирный экономический форум 20 января. По словам Дмитрия Песков, глава РФПИ планировал обсудить с представителями американской делегации вопросы торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, а также передать информацию о процессе мирного урегулирования.