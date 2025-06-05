Подрывы железнодорожной инфраструктуры в российских областях, близких к фронту, говорят о том, что Украина вряд ли готовится к наступлению, иначе это противоречило бы правилам военной науки. Такое мнение высказал «Ленте.ру» член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Как рассудил депутат, эти теракты, по сути, бессмысленны, потому что у России достаточно разветвленная сеть железных дорог, чтобы нанести ей серьезный ущерб. По его словам, эти подрывы совершаются в попытке отрезать российские войска от снабжения и тем самым замедлить их наступление.

«Им нужно навести панику, перерезать коммуникации, доставки наших боеприпасов в глубину боевых действий, потому что наша армия продолжает наступать», — сказал Колесник.

Очередной подрыв на железной дороге — уже четвертый с конца мая — был совершен 5 июня в Воронежской области, никто не пострадал. Как сообщили в ФСБ, машинист и поездная бригада поезда, который должен был пройти по этому участку, экстренно затормозили состав, заметив повреждение полотна, что позволило избежать трагедии. В результате произошедшего были задержаны 26 пассажирских поездов дальнего следования. Следственный комитет (СК) России возбудил дело о теракте.

Ранее СК квалифицировал как теракты подрывы мостов в Брянской и Курской областях 31 мая и 1 июня. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко заявила, что исполнители терактов подчинялись командам из Киева и спланировали свои действия «с максимальной точностью», чтобы нанести причинить вред большому числу людей. При крушении пассажирского поезда в Брянской области погибли семь человек, свыше сотни пострадали. В Курской области при сходе грузового тепловоза с рельсов пострадали машинист и двое его помощников.

Повреждения полотна из-за подрывов были также обнаружены 1 июня на другом участке путей в Брянской области. Глава СК Александр Бастрыкин сообщил, что там сработали пять самодельных взрывных устройств и еще два несработавших устройства были найдены и обезврежены. На совещании президента Владимира Путина с членами правительства Бастрыкин оценил ущерб от трех терактов в сумму более 1 млрд рублей.