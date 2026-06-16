Совершая массированные налеты беспилотников на Москву, президент Украины Владимир Зеленский пытается «перетащить Америку на свою сторону». Такое мнение высказал «Ленте.ру» член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Как считает депутат, окончание конфликта для Зеленского «ничем хорошим не светит», поэтому он пытается тянуть время и демонстрировать какие-то военные успехи. В этом его поддерживают Франция, Германия и Великобритания, уверен парламентарий.

«Они хотят показать [Дональду] Трампу, что война еще не окончена, потому что президент США не сильно болеет проблемами России, у него совершенно другие задачи. Зеленский же пытается перетащить Америку на свою сторону, а для этого надо показать какие-то военные успехи», — рассуждает Колесник.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что в ночь на 16 июня на подлете к столице системы ПВО уничтожили 60 беспилотников. В ходе атаки один из дронов повредил объект на территории Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ), пострадавших не было, добавил он.

До этого массированная попытка воздушной атаки была в течение суток 16-17 мая — Собянин тогда сообщил, что было сбито больше 120 беспилотников.

Трамп в ходе саммита G7 во Франции заявил, что будет добиваться урегулирования конфликта на Украине и сделает со своей стороны все возможное.