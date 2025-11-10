Российский сегмент интернета не планируют отключать от зарубежных сервисов, сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. Ранее первый зампред комитета нижней палаты парламента по международным делам Алексей Чепа в разговоре с «Газетой.Ru» допустил мнением, что Рунет могут отключить от мировой сети в случае вмешательства извне в парламентские выборы-2026.

«Ни о каком отключении российского сегмента от зарубежных сервисов речи не идет. Да, действительно, мы каждую выборную кампанию — и федеральную, и региональную — сталкиваемся с огромным количеством DDoS-атак и так далее, но мы научились их купировать и умеем отделять вредоносный контент от полезного», — пояснил Боярский.

Он добавил, что власти планируют и дальше действовать «избирательно» для того, чтобы «привычные» для россиян иностранные ресурсы оставались у них «в постоянном доступе».

По словам парламентария, октябрьское постановление правительства о правилах управления сетью связи общественного пользования, согласно которому расширяется число угроз, когда РКН может вмешиваться в управление Рунетом, — это не первый подобный документ. Он направлен на реализацию закона 2019 года, обеспечивающего надежную работу российского сегмента интернета.

«Просто освежается [свод правил] через определенные промежутки времени. <…> Были приняты все необходимые технические решения, которые тестируются, проводятся учения на предмет готовности к отражению различного рода атак и угроз», — подчеркнул Боярский.

Принятое в октябре постановление правительства начнет действовать с 1 марта 2026 года. Впервые документ был утвержден в 2020-м, а в 2021 и 2023 годах в него вносили корректировки. Он дает право РКН оперативно реагировать на угрозы устойчивости, безопасности и целостности российского сегмента интернета. Бизнес-консультант по безопасности Positive Technologies Алексей Лукацкий заявил РБК, что новое постановление формализует практику управления Рунетом, которая сложилась в последние годы. Эксперт отметил, что РКН и раньше мог отключать определенные ресурсы или сегменты сети. «Новый нормативный акт мало что изменит в этой практике. Просто некоторые нюансы взаимодействия операторов и РКН стали более детализированными, не более», — добавил он. С ним согласился группы компаний «Рунити» Андрей Кузьмичев. По его мнению, изменения носят «эволюционный, а не революционный характер».

«Россию могут отключить от мирового интернета»

Чепа в беседе с «Газетой.Ru» указывал, что ранее уже были попытки влияния на выборы через интернет, но их удалось предотвратить.

«Я уверен, что количество атак в 2026 году будет увеличиваться. Здесь основную роль будет играть интернет. Как это ни печально, как это ни сложно, но они вынуждены будут, наверное, его останавливать», — заявил депутат.

Он добавил, что в России и сейчас ограничивают интернет — в связи с воздушной безопасностью. «В случае, если кто-то где-то попытается террористические или другие запрещенные действия совершать, [Россию могут отключить от мирового интернета]», — убежден он.

Позже в разговоре с ТАСС Чепа добавил, что отключения интернета в случае угрозы парламентским выборам-2026 могут быть временными. Он считает, что такие меры предотвратят более серьезные последствия.

«Я не исключаю возможность, если кто-то планирует такую атаку и террористическую атаку, допустим, возможность организации блэкаута. Спецслужбы работают над этим, и надо быть готовым к предпринятию любых мер, чтобы защитить страну от вмешательства противников», — сказал он.

Вместе с тем Чепа подчеркнул, что полное отключение от интернета создаст серьезные проблемы для людей и организаций.

«Никаких радикальных мер <…> не планируется»

Помимо Боярского, слова Чепы опроверг и депутат Антон Ткачев. Он признал, что угрозы кибератак существуют, но «никаких радикальных мер по отключению от глобальной сети не планируется».