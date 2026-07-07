В Госдуме отреагировали на слова Буданова* о максимальной эскалации

Слова главы офиса президента Украины Кирилла Буданова* о том, что для деэскалации «обычно нужна максимализация эскалации», продиктованы желанием вести переговоры с позиции силы. Таким мнением поделился в разговоре с «Лентой.ру» заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Но, конечно, это не получится. Это желаемое», — добавил он.

Чепа также предположил, что за выступлением Буданова* могут последовать обращения к западным партнерам с просьбой о поддержке Украины как в военном, так и в финансовом отношении.

Депутат добавил, что многочисленные удары по территории России, включая атаки, которые совершаются с использованием поставляемых Западом беспилотников, призваны «создать иллюзию какого-то превосходства».

Однако, отметил Чепа, на деле положение украинских Вооруженных сил можно оценить как крайне тяжелое из-за утраты важных объектов.

«Причем не просто они оставляют какие-то населенные пункты, а теряют рубежи. Поэтому такие заявления мы и слышим», — подытожил депутат.

Ранее Буданов* допустил, что активная фаза боевых действий между Россией и Украиной может завершиться в 2026 году. При этом он отметил, что обычно деэскалации и продолжению диалога предшествует наращивание эскалации до максимума.

Глава офиса президента Украины также выразил уверенность в том, что российская сторона видит возможной перспективу договориться с президентом США Дональдом Трампом, у которого остается «еще минимум два года» до конца второго срока правления.