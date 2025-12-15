Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа положительно оценил заявление спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа о переговорах с Зеленским в Берлине. В разговоре с «Лентой.ру» он выразил надежду, что сторонам удастся достичь реального прогресса.

«Это очень хорошо, что есть прогресс в переговорах. Будем надеяться, что этот прогресс реальный, а не срежиссированный заранее. Надо смотреть текст достигнутого консенсуса», — отметил собеседник «Ленты.ру»

Так Чепа отреагировал слова Уиткоффа о том, что что Украина и США достигли «значительного прогресса» в переговорном процессе на встрече в Берлине 14 декабря. На переговорах помимо президента Украины и спецпосланника Трампа присутствовал и зять американского президента Джаред Кушнер.

Во время встречи Зеленский заявил, что Киев готов отказаться от закрепленного в Конституции страны стремления вступить в НАТО. Лидер страны предложил компромисс и настоял на юридически обязывающих двусторонних гарантиях со стороны США, Европы и других союзников, включая Канаду и Японию, аналогичных 5-й статье устава НАТО.

Комментируя слова Зеленского о возможных уступках, Чепа обратил внимание, что нужно внимательно следить за тем, что «будет написано на бумаге». По его словам, такие предложения Киева являются «уловками, которые они хотят провести через ЕС и пропустить отдельно 5-ю статью натовского договора о том, что в случае какого-то конфликта все страны вмешаются».

«Конфликт этот можно выдумать на месте. Мы помним с вами Бучу, помним с вами другие инсинуации, и здесь надо все очень внимательно смотреть, что будет написано на бумаге», — отметил депутат.

В разговоре с Kyiv Post член американской организации Razom, оказывающей поддержку Украине, Дуг Клейн назвал встречу Уиткоффа с Зеленским «самым интенсивным раундом переговоров» в 2025 году. Он отметил, что Киев готов пойти на серьезные уступки, чтобы достичь соглашения.

О том, что Запад готов предоставить Киеву гарантии безопасности по образцу 5-й статьи Устава НАТО о коллективной обороне говорилось и в обновленной версии американского плана мирного договора, который опубликовало украинское издание «Зеркало недели». Там же было указано, что Россия в случае предполагаемого нападения столкнется с «сильным военным ответом» и восстановлением всех санкций. Если Украина вторгнется в Россию или будет обстреливать ее территорию без оснований, то утратит все гарантии.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова юридически зафиксировать обещание не нападать на Европу. По словам министра иностранных дел, у России нет никаких агрессивных планов в отношении ЕС или стран-членов НАТО. Однако, если в Европе решат воевать, Россия готова «хоть сейчас».