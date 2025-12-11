Европейские страны относятся к украинским властям как к «безгрешным», это вызывает сомнения в их вменяемости и полезности в переговорах. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

По словам главы МИД, Москва не намерена нападать на страны Европы и готова письменно зафиксировать это в рамках коллективных гарантий безопасности. Лавров пояснил, что у России «в отличие от этой группы лиц есть политическая воля к миру».

Министр также считает, что в Европе царит «милитаристский угар», и если там решат воевать, Россия готова «хоть сейчас». При этом, по словам Лаврова, Москва не вынашивает «никаких агрессивных планов» в отношении членов Североатлантического альянса и стран Евросоюза.

Глава МИД отметил, что фиксация соответствующих гарантий должна произойти на коллективной, взаимной основе.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники ранее писала, что США представили европейским странам предложения по возвращению России в мировую экономику и восстановлению российских поставок энергоносителей в Западную Европу в рамках урегулирования конфликта на Украине. В плане Вашингтона, в частности, сказано, что компании из США будут «инвестировать в стратегические сектора, от редкоземельных металлов до бурения нефтяных скважин в Арктике». Этот план, как отмечает WSJ, вызвал «ожесточенную борьбу» за столом переговоров между США и их союзниками в Европе.

В конце ноября Лавров заявил, что российская сторона ожидает от Вашингтона промежуточную версию плана по урегулированию конфликта на Украине. Министр подчеркнул, что в случае, если из документа «будет вымаран дух и буква Анкориджа», касающиеся ключевых вопросов, по которым было зафиксировано понимание между Россией и США, то это приведет к «принципиально другой ситуации».