США представили европейским странам предложения по возвращению России в мировую экономику и восстановлению российских поставок энергоносителей в Западную Европу в рамках урегулирования конфликта на Украине. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, в последние недели представители администрации американского президента Дональда Трампа презентовали своим европейским коллегам документы со своим видением восстановления Украины и возвращения России в мировую экономику после окончания конфликта.

В плане Вашингтона, в частности, сказано, что компании из США будут «инвестировать в стратегические сектора, от редкоземельных металлов до бурения нефтяных скважин в Арктике».

The Wall Street Journal отмечает, что американский план вызвал «ожесточенную борьбу» за столом переговоров между США и их союзниками в Европе.

«Их результат может коренным образом изменить экономическую карту континента», — пишет газета.

Накануне аналитики Кильского института мировой экономики пришли к выводу, что объем новой помощи Украине в 2025 году со стороны западных стран может снизиться до самого низкого уровня с момента начала боевых действий. По их данным, страны ЕС пока не в состоянии компенсировать прекращение поддержки Киева со стороны США.

До этого министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде в интервью Sky News говорил, что «дешевое перемирие» между Украиной и Россией, при котором Киев будет вынужден уступить часть территории, приведет к «дорогому миру» для всей Европы. По его словам, за каждым конфликтом следует «послевоенная эпоха», которая зависит от условий прекращения боевые действия. Министр отметил, что неосторожные действия могут привести к задержанию на определенных этапах, которые сложно трудно преодолеть.