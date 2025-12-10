Объем новой помощи Украине в 2025 году со стороны западных стран может снизиться до самого низкого уровня с момента начала боевых действий. Страны ЕС пока не в состоянии компенсировать прекращение поддержки Киева со стороны США. К таким выводам пришли аналитики Кильского института мировой экономики. Свежее исследование опубликовано на сайте института.

Как говорится в исследовании, после рекордно высокого уровня в первой половине 2025 года уже к лету военная помощь резко сократилась. И эта тенденция сохранилась в сентябре и октябре. Если такие же темпы сохранятся, отмечают в Кильском институте, то денег на то, чтобы покрыть выпадающее финансирование со стороны США, не удастся.

По данным исследователей, в 2022-2024 годах ежегодные вливания военной помощи со стороны стран Запада составляли 41,6 млрд евро. В нынешнем же году эта цифра пока составляет лишь 32,5 млрд евро. Чтобы восполнить недостающее до конца года, «коалиции желающих» потребуется дополнительно выделить еще 5 млрд евро, чтобы достичь минимального уровня в 2022 году (37,6 миллиарда евро), и более 9 миллиардов евро, чтобы достичь среднегодового уровня. Это вызывает скепсис у исследовательского института.

«Если в оставшиеся месяцы темпы снизятся, то 2025 год станет годом с самым низким уровнем новых ассигнований на помощь Украине с начала боевых действий в 2022 году», — отметил глава отдела по мониторингу поддержки Украины, профессор Кристоф Требеш.

Из исследования видно, что пока ситуацию не выправляет даже увеличение своих военных расходов Германией (почти в три раза), Францией и Великобританией (более чем в два раза). Если сравнивать с ВВП за 2021 год, все три страны сильно отстают от главных скандинавских доноров — Дании, Финляндии, Норвегии и Швеции. Чтобы достичь их уровня, говорится в исследовании, немцам, французам и англичанам придется еще сильнее увеличивать взносы со свой стороны.

Ситуацию для Киева усугубляет и то, что Италия и Испания и вовсе отказались от наращивания военных расходов. Причем, если Италия сократила такие расходы на 15%, то Испания в 2025 году на эти цели не выделила ни единого евро.

В марте 2025 года президент Дональд Трамп заявил, что США приостанавливают предоставление военной помощи Украине. В декабре американский президент сообщил, что новая администрация Белого дома, которую он возглавляет, вообще не предоставляла никакого финансирования Киеву. Трамп заявил, что США больше не тратят деньги на Украину, однако продолжают продавать оружие НАТО.

Относительно сумм, потраченных США в предыдущие годы на поддержку Украины, данные разнятся. Сам Трамп заявлял: «Байден дал им 350 млрд долларов. А я не дал им ничего». РИА Новости со ссылкой на Кильский институт в июне писало, что к апрелю 2025 года США передали Украине помощи на 123,3 млрд долларов. Военные расходы из этой суммы составили 69,5 млрд долларов.