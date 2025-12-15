Президент Украины Владимир Зеленский на переговорах в Берлине с американской стороной потребовал гарантий безопасности в качестве предварительного условия для любой окончательной мирной сделки. США, в свою очередь, предложили многоэтапный подход, предусматривающий согласование гарантий в течение периода времени, пишет Kyiv Post со ссылкой на западных чиновников.

Один из участников процесса охарактеризовал встречу как «самый подробный на сегодня разговор об алгоритме действий — механизмы прекращения огня, гарантии безопасности и экономическая стабилизация — все в одном».

«Это не просто встреча для фотосессии. Это были изнурительные пятичасовые переговоры, в ходе которых никто не делал вид, что компромиссы не могут стать взрывоопасными с политической точки зрения», — цитирует чиновника издание.

Наиболее значимым сигналом из Берлина Kyiv Post называет заявление Зеленского о готовности Украины отказаться от закрепленного в Конституции стремления в НАТО. Вместо этого Киев настаивает на юридически обязывающих двусторонних гарантиях со стороны США, Европы и других союзников, таких как Канада и Япония.

«Это уже компромисс с нашей стороны», — подчеркнул Зеленский.

Высокопоставленный западный чиновник охарактеризовал переговоры как попытку распространить «защиту, подобную статье 5 [Устава НАТО], без самой статьи 5».

«Это узкий мост, по которому все пытаются пройти. Украина хочет определенности. США хотят свободы действий. А Россия хочет иметь право вето в отношении обоих вопросов», — сказал собеседник издания.

Ст. 5 Североатлантического договора гласит, что вооруженное нападение на одного члена НАТО должно рассматриваться как нападение на всех членов блока. Она обязывает каждую из стран-членов оказать помощь государству, которое подверглось нападению. Эта помощь может включать или не включать применение вооруженной силы и в принципе допускает любые действия, которые НАТО сочтет необходимыми для восстановления и поддержания своей безопасности.

Переговоры в ведомстве канцлера Германии Фридриха Мерца начались в воскресенье между Зеленским, спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером. Американские представители 2 декабря говорили с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

Вечером 14 декабря в интервью Kyiv Post Дуг Клейн из американской организации Razom, оказывающей поддержку Украине, назвал воскресную пятичасовую встречу с Зеленским «самым интенсивным раундом переговоров в этом году».

«Украина явно готова пойти на серьезные уступки, чтобы достичь соглашения. Ключевой вопрос в том, что будет делать Вашингтон, если Украина и США скажут “да”, а Россия — “нет”?» — задался вопросом Клейн.

На прошлой неделе украинское издание «Зеркало недели» опубликовало детали якобы нового варианта американского мирного плана по завершению конфликта на Украине. В части гарантий безопасности там сказано, что Запад готов предоставить их по образцу 5-й статьи Устава НАТО о коллективной обороне. Россия в случае предполагаемого нападения столкнется с «сильным военным ответом» и восстановлением всех санкций. Если Украина вторгнется в Россию или будет «неспровоцированно» обстреливать ее территорию, то утратит все гарантии.

Ранее в декабре российский президент Владимир Путин заявил, что у России нет намерения вступать в вооруженный конфликт с европейскими странами, но если Европа сама инициирует войну, то Москва готова к ней «прямо сейчас». Он предупредил, что при таком сценарии может «быстро произойти ситуация, когда нам не с кем будет договариваться».