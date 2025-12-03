Мирные переговоры между США и Россией продолжаются в условиях рекордного наступления российской армии, а украинское командование всё чаще расходится с реальностью в своих заявлениях о ситуации на фронте. Военный аналитик RTVI Алексей Сочнев рассказывает, почему Сырский впервые отказал Зеленскому, как отставка Ермака развязала руки спецслужбам и что означает возвращение Залужного из Лондона.

Куда приведут мирные переговоры

Мы уже знаем, как на план Трампа отреагировала Украина — разделила на части, какие-то пункты пыталась выкинуть или переформулировать, заручившись поддержкой как всегда очень обеспокоенной Европы.

Ожидаемо, что со стороны Кремля после встречи с Уиткоффом и Кушнером не было сделано громких заявлений. Переговоры, как и деньги, они любят тишину. На всякий случай, чтобы не было спекуляций, Путин перед встречей с американскими партнерами, выступая на форуме «Россия зовёт!», в сотый раз проговорил, что позиция по целям и задачам СВО осталась неизменной.

Ушаков после пятичасового обсуждения плана Трампа был краток: «обсуждались не конкретные формулировки и решения, а суть». То есть то, что вызвало первопричину конфликта. Территориальные вопросы также поднимались, но, как сказал Ушаков, компромиссы пока не найдены. Тут понятно — Путин готов на компромиссы по территориям, а Зеленский — нет. Подробности встречи договорились сохранить в секрете. Переговоры будут продолжены.

Путин в переговорном процессе видится как самый стабильный игрок из всех и единственный, кто ратует за переговоры в течении всего конфликта — конечно, на выгодных для России условиях. Его позиция показывает гибкость: он готов обсуждать отдельные пункты, но есть неизменные вещи, гарантирующие России безопасное существование.

Трамп верно сказал, что у Зеленского нет козырей. Я бы добавил: с тех пор у него и младших карт почти не осталось. Военная ситуация на стороне российской армии, которая показывает лучший темп по занятию территорий за всё время боевых действий. И неспроста Путин намекнул, что у группировки «Север» есть задача зайти в Черниговскую область — возможно, после установления уверенного господства над Волчанском. Это предупреждение, к которому стоит прислушаться и задуматься, на каких условиях придется договариваться в следующий раз, если этот раунд переговоров провалится.

Кстати, у нас есть огромная партия людей, которые чуть что кричат про «договорнячок».

Им бы уже давно пора прекратить это делать. Если бы специальная военная операция не переросла в полноценную, «неспециальную» военную операцию и успешно завершилась так, как задумывалась изначально, тогда можно было бы говорить о «договорнячках». А при нынешних обстоятельствах переговоры — единственный путь для решения сложившихся проблем. Многие страны втянуты в эту ситуацию и зависят от неё.

Тем временем, ноябрь стал рекордным месяцем для российской армии с точки зрения занятых территорий — свыше 700 квадратных километров. Больше было только в октябре прошлого года при освобождении Курской области, но эту статистику не стоит учитывать, поскольку речь шла об исконно российской территории, которую ВСУ и не планировали удерживать постоянно. Сейчас мы наблюдаем рекордное наступление именно на новых территориях, причём большая часть успехов пришлась на Запорожскую область.

Как развивается ситуация на ключевых направлениях

Начнем с Константиновки, которой в последнее время уделяется повышенное внимание — прежде всего из-за упоминания со стороны Путина. Это крупный населённый пункт, фактически сплошная промзона, которую при умелом подходе можно оборонять годами. Об окружении Константиновки речи пока не идёт: одним из её флангов является часовоярское направление, где после потери Часова Яра ВСУ удалось стабилизировать линию фронта. Там идут позиционные бои с минимальным продвижением вперёд.

Происходит медленная инфильтрация в Константиновку с разных направлений. Где удаётся проникнуть — занимают отдельные дома. О массовом штурме речи не идёт. Так что Константиновку в этом году не возьмут, это просто нереально. Пути снабжения города функционируют, и возможности их перерезать у российских военных пока нет.

Что касается Красноармейска (украинское название — Покровск), о его занятии в военных блогах писали ещё до официальных заявлений. Многие, кто воевал на этом направлении, утверждали, что переход города под контроль России можно было объявлять уже две недели назад — все ключевые точки с логистической точки зрения были заняты. Оставался вопрос угрозы со стороны мирноградской группировки, поскольку Красноармейск и Димитров (украинское название — Мирноград) это фактически два слившихся города. Важно было изолировать эту группировку ВСУ, чтобы она не могла воздействовать на Покровск.

Вторая угроза исходила из посёлка Гришино, откуда главком ВСУ Александр Сырский пытался организовать прорыв. Контратаки не удались: буквально на днях на территорию Гришино начали заходить российские войска. Так что Покровск занят.

Вернуть контроль над Покровском, Волчанском или Купянском у ВСУ нет возможности. Вокруг этих населённых пунктов мы наблюдаем остаточное сопротивление.

Впрочем, в случае с Волчанском мы действительно видим ситуацию взятия города частично «в кредит». Для уверенного господства над ним нужно полностью занять улицу Чкалова, ведущую к посёлку Казачьи Хутора. Волчанские села до сих пор крепко держатся — там работает опытная обстрелянная группа. После того как улица Чкалова будет занята, и ВСУ оставят хутора, контроль ВС РФ над Волчанском станет бесспорным.

Отдельно стоит упомянуть о Купянске. Сырский заявил, что в городе фиксируется «менее 40 российских абонентов радиообмена». Зеленский пошёл дальше — сказал, что город «практически зачищен». Как это понимать? Если они мониторят радиообмен и утверждают, что на территории Купянска есть всего 40 россиян с рациями, возникает вопрос: а сами ВСУ тогда где? Если город под их контролем, почему они таким образом фиксируют нахождение противника?

На Запорожском направлении ситуация для ВСУ складывается по-настоящему плачевная. В районе Гуляйполя на восточном фланге тревожная обстановка: российским войскам удалось застать противника врасплох на ротации. У украинских подразделений случились проблемы со связью, ротируемые группы устроили дружеский огонь при смене позиций — и, пожалуй, такого хаоса я раньше не припомню. Россиянам удалось зайти в Гуляйполе, и, учитывая темп происходящего, этот населённый пункт вполне может быть занят в этом году. Мы можем увидеть начало боёв за Орехов — последний крупный населённый пункт перед Запорожьем.

Также идут бои в Степногорске к югу от Запорожья, присутствие ВСУ здесь тает. Россияне не торопятся заявлять полный контроль, хотя украинский популярный OSINT-проект Deep state «покрасил» весь город в серую зону, тем самым указав — ВСУ там больше нет. В направлении Степногорска применяется достаточно небольшое количество российских войск: они обеспечивают южный фланг для будущего наступления на Запорожье, занимают высоты и выгодные позиции.

Почему украинское командование лжёт о положении на фронте

Мы видим колоссальную ложь о том, что происходит на передовой. Прежде всего — ложь военных, воюющих на этих направлениях. Командир подразделения ВСУ «Волки Да Винчи» Сергей Филимонов заявил Washington Post, что российские войска «ненадолго вошли в Покровск, но были выбиты». Одновременно с ним Зеленский говорит то же самое. Но ведь, как я уже писал выше, даже украинские OSINT-проекты показывают, что с реальностью эти заявления никак не связаны.

Ложь Зеленского политически понятна: признавать такие вещи сейчас опасно. Правда работает на стороне противника. Значит, стоит говорить, мол, раз Путин заявляет о взятии Покровска — это «заведомая неправда». Он играет на том, что в Европе и США приятно слышать опровержения всего, что говорит российский президент. Они видят в нём Волан-де-Морта из «Гарри Поттера», каждое слово которого — обман.

Однако эта ложь все больше раздражает Белый дом. Трамп, видимо, уже понял, что ему врут насчёт и деблокады Покровска, и возможности каких-то будущих военных успехов — он живет в совершенно не в том информационном поле, что европейцы, американские демократы и традиционные республиканцы, делающие жесткие, но ничем не подкрепленные заявления по поводу России. Да и советники, вероятно, уже сказали ему, что происходит на самом деле. Поэтому его позиция «давайте заканчивать, договариваться на имеющихся условиях, поскольку лучших не будет» вполне понятна.

Из-за чего Сырский впервые отказал Зеленскому

Британский военный аналитик Александр Меркурис первым отметил важную деталь: Сырский впервые отказался выполнять приказ Зеленского о срочном наступлении для демонстрации «успехов» западным партнёрам. Это принципиальный момент.

Когда Зеленский убрал бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, у которого было своё мнение и который умел его отстаивать, он приблизил к себе Сырского — безусловно талантливого военачальника, самого талантливого из всех в обойме президента. Но на позиции главкома Сырский оказался послушным инструментом, выполнявшим все пожелания взбалмошного президента.

Зеленский действовал исключительно исходя из политической выгоды. Он ничего не понимает в военном деле, но думает, что понимает — потому что видит, как с ним общаются военные, как восхваляют его гений, смелость, «потужность». Он повторяет это слово как мантру и так себя воспринимает — как гениального полководца.

Сырский выполнял любые его сумасбродные пожелания, необходимые одномоментно в политическом смысле, но наносящие урон ВСУ. Они были выигрышны в плане пиара, но в долгосрочной перспективе — проигрышны.

Возьмём Курскую операцию. У Зеленского была идея, что они не только возьмут, но и удержат Курскую область, Путин испугается и предложит обмен на все занятые территории. Насколько наивен должен быть человек, который так думает? Это сценарий фильма, магическое мышление, а не анализ реальных боевых действий. Зеленский работал со сценариями в студии, и ему кажется, что реальный мир — это тоже студия, только очень большая.

Сырский прекрасно понимал провальность этих операций. Он учился в советской академии, он не мог не видеть проблем. Курская операция могла быть отвлекающим манёвром, но не центральной актом конфликта, на который кладутся все ресурсы. Главком ВСУ всё понимал, но промолчал и исполнил.

Как Зеленский пустился во все тяжкие после увольнения Ермака

На днях прошел обыск в личной квартире теперь уже бывшего главы Офиса президента Украины Андрея Ермака — фактически второго человека в государстве — по делу о воровстве на обороне страны. Когда-то было просто невозможно в это поверить, и тем не менее это правда. Слёзы и истерика Ермака при последнем разговоре с Зеленским, о которых пишут украинские СМИ, скорее всего были связаны с тем, что Василий Малюк, руководитель СБУ и их «крыша», допустил это унижение. Важно подчеркнуть, что обыск провели не в офисе, а именно в личной квартире. Кто переживал подобное, знает, насколько это тяжело: толпа посторонних ходит по твоим личным вещам, копается в белье жены, уносит личные фотографии.

Зеленский сделал выбор в пользу себя, отказавшись от Ермака — своей главной опоры. Он мог повторить то, о чем говорил прежде: «Мы вместе пришли, вместе уйдём». Но не стал.

Теперь сильное влияние на Зеленского оказывают главы СБУ и ГУР Малюк и Буданов — сторонники террористических актов, диверсий, спецопераций. То, что мы увидели в Курской области, в Крыму, десант в Крынках — всё реализовывалось как спецоперация. Однако если с тактической точки зрения они были продуманными, то реалистичной стратегической составляющей в них просто не было. А тактика без стратегии никуда не ведёт. Нет ответа на вопрос «А дальше что?»

И теперь, видимо, после отказа Сырского наступать, Зеленский пошёл к Малюку и Буданову и спросил, есть ли у них что-то в загашнике. «Взрослого в комнате» в лице Ермака, который мог бы взвешенно подойти к предложенным вариантам, больше нет. Как будто была нажата красная кнопка, и мы увидели одновременную реализацию всех возможных заготовок. Пошли и атаки на танкеры, и покушения на российских военных и инженеров. Это решение политических задач за счёт спецслужб.

Кстати, борьба с танкерами никак не влияет на боевые действия. Она бьёт по всем странам, пользующимся Чёрным морем: страховщики просто не будут страховать суда. Недавно Украина ударила по Турции, по турецкому танкеру, — ближайшему союзнику, который очень много сделал для неё в начале конфликта в 2022 году. Вспомним, беспилотники «Байрактар» были серьёзной проблемой для российской армии. Ударили и по Казахстану — по нефтяному терминалу Каспийского трубопроводного консорциума, 80% нефти на котором — казахстанская. А ведь Казахстан относится к Украине нейтрально. Но люди в погонах не вникают в морскую экономику — для них всё, что заплывает в порты России, «российское».

Это опять игра в пиар. В долгосрочной перспективе удары по танкерам — козырь в руках Владимира Путина. Теперь российские военные без тени сожаления могут наносить удары по украинским портам и судам, и никто в мире не сможет ничего возразить.

На этом фоне достаточно неожиданным стало возвращение Валерия Залужного из Великобритании, где он исполнял роль посла Украины. Раз он вернулся — значит готов действовать и заручился поддержкой не последних людей. Значит ли это, что возможен военный переворот? Думаю, да. Залужный — фигура номер один, чей рейтинг, в отличие от Зеленского, не падает, а растёт. Все военные успехи связаны с его именем; всё, что было после, — поражения.

Зеленский же сейчас находится в поисках костылей. Не исключаю, что позицию руководителя офиса он предложит даже тому же Буданову или попытается попросить Залужного. Но они не глупые люди. Они видят, что этот «Титаник» нашёл свой айсберг. Карлсон улетел, Малыш остался. Эта пьеса подошла к своему завершающему акту. Дальше будет новая с новым исполнителем главной роли, и других вариантов, кроме Залужного, сейчас просто нет.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции