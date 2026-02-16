В России нужно проверить сферу жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) после гибели людей из-за схода снега с крыш, заявил Life.ru депутат Госдумы Владимир Плякин. Парламентарий добавил, что это не должен быть формальный аудит «для отчета».

По его словам, в ходе проверки необходимо выяснить, хватает ли техники и людей для работ по очистке зданий от снега и наледи, как распределяются деньги и кто контролирует исполнение. Как объяснил Плякин, за непринятые меры отвечают управляющие компании, а за несвоевременные инспекции — контролирующие и муниципальные органы.

Парламентарий отметил, что стоимость коммунальных услуг увеличивается, и, оплачивая их, люди рассчитывают на «элементарную безопасность», включая чистые кровли, ограждения в опасных местах, тротуары без наледи и оперативные действия со стороны управляющих компаний.

«Можно сколько угодно говорить о погоде и объективных трудностях. Но гибель людей, тем более детей, недопустима. Безопасность жителей — это обязанность системы, за которую граждане платят каждый месяц», — резюмировал он.

Ранее в пресс-службе МЧС сообщили ТАСС, что за прошедшую неделю в России девять человек погибли из-за снега и льда, сорвавшихся с крыш, еще 24 получили травмы. По информации ведомства, более 60 подобных случаев зафиксировано в 25 регионах страны.

Так, 13 февраля в столичном районе Северное Измайлово глыба снега, упавшая с навеса над балконом верхнего этажа, убила 15-летнего подростка. По предварительным сведениям префектуры Восточного административного округа, конструкция была установлена незаконно.

В тот же день, как писал Mash, на территории частного дома в Бекасово в Новой Москве мужчину насмерть придавило массой снега. Также телеграм-канал «112» сообщал, что в подмосковном Солнечногорске наледь откололась от крыши пятиэтажки и упала на 50-летнего мужчину, после чего его доставили в больницу.

16 февраля специалист прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин предупредил, что на текущей неделе жителей и гостей Москвы и области ожидают метели и гололедица. По его словам, наибольшее количество осадков выпадет в ночь на четверг, 19 февраля. Он отметил, что эта ночь станет самой холодной за неделю.