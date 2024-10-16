В Кремле отказались комментировать заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о намерении объявить кровную месть депутатам Госдумы Ризвану Курбанову и Бекхану Барахоеву, а также сенатору Совета Федерации Сулейману Керимову.

«Мы не комментируем эту ситуацию. Если есть какие-то угрозы, то любой гражданин обращается в правоохранительные органы, которые в соответствии с законом принимают необходимые меры. Иных комментариев здесь быть не может», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (цитата по телеграм-каналу радиостанции «Маяк»).

10 октября Кадыров высказался о конфликте со стрельбой около московского офиса Wildberries, заявив, что Керимов, Барахоев и Курбанов якобы хотели «не только отобрать бизнес» у основательницы WB Татьяны Ким, но и убить самого главу Чечни. Кадыров пригрозил объявить парламентариям кровную месть, если они не докажут обратное.

Ризван Курбанов после этого заявил, что «никогда не участвовал в подготовке покушения на жизнь уважаемого Кадырова Рамзана Ахматовича». Он также выразил уверенность, что «негодяи», которые «вносят распри» и «пытаются оговорить» других людей, «понесут заслуженное наказание». Барахоев также отверг обвинения Кадырова.

Керимов не комментировал заявление главы Чечни. Через несколько дней после высказывания чеченского лидера сенатора наградили орденом «Почетный гражданин Дагестана №1» за «выдающийся вклад в социально-экономическое развитие республики». Глава региона Сергей Меликов заявил, что Дагестан «всегда поддержит Сулеймана Керимова в трудную минуту».

Конфликт вокруг Wildberries

В середине июня маркетплейс объявил о слиянии с оператором наружной рекламы Russ. Муж основательницы Wildberries Владислав Бакальчук заявил о рейдерском захвате компании. Кадыров его поддержал и пообещал «защитить законный бизнес».

Татьяна Бакальчук (позже сменила фамилию на девичью — Ким) заявила, что объединение компаний было согласовано с ее мужем, а также объявила о бракоразводном процессе с ним. В середине сентября около офиса Wildberries в Романовом переулке произошла стрельба, в результате которой погибли двое охранников компании — уроженцев Ингушетии.

Бакальчук утверждал, что приехал в офис на переговоры о строительстве складов WB, пресс-служба компании и Ким это отрицали. Стороны также обменялись обвинениями по поводу того, кто первым начал стрельбу.

Бакальчука после инцидента задержали на 48 часов и предъявили ему обвинение по четырем статьям: об убийстве, покушении на убийство, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и самоуправстве. По делу о стрельбе арестованы 30 человек.

Конфликт обсуждался на встрече между представителями Чечни и Ингушетии, в их числе были депутат Госдумы Адам Делимханов, бизнесмен Михаил Гуцериев, председатель республиканского Духовного управления мусульман Салах Межиев.

СМИ писали, что Делимханов на встрече возложил ответственность за стрельбу на депутата Госдумы от Ингушетии Бекхана Барахоева и его людей, которые якобы «решили устроить засаду» на Бакальчука около офиса WB.