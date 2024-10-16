Депутат Госдумы от Ингушетии Бекхан Барахоев опроверг обвинения главы Чечни Рамзана Кадырова о попытках заказать его убийство. На площадке строящейся мечети в Малгобеке парламентарий заявил, что не имеет к этому отношения. Перевод его слов с ингушского приводит местное издание «Фортанга».

«Свидетель тому Всевышний Аллах. Я не имею к этому отношения и никогда не имел», — сказал Барахоев.

10 октября Кадыров заявил, что намерен объявить кровную месть сенатору Сулейману Керимову, а также членам комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ризвану Курбанову и Бекхану Барахоеву. По словам главы Чечни, эти депутаты хотели отобрать бизнес основательницы компании Wildberries Татьяны Ким (Бакальчук), а также якобы планировали убить его самого.

На следующий день Ризван Курбанов заявил, что не участвовал в подготовке покушения на Кадырова. Депутат выразил уверенность в том, что «придет время и справедливость восторжествует».

События вокруг Wildberries

18 июня Wildberries объявила о слиянии с оператором наружной рекламы Russ для «совместного создания новейшей цифровой торговой платформы». Ким говорила, что она возглавит объединенную компанию и изменения не повлияют на работу маркетплейса.

В конце июля Кадыров заявил, что супруг основательницы WB — Владислав Бакальчук — обратился к нему с просьбой помочь из-за «серьезных проблем» в семье и бизнесе. По словам главы Чечни, речь шла о «наглом рейдерском захвате» Wildberries, рычаги которого находятся «в руках братьев Левана и Роберта Мирзоян» и «нескольких известных кавказцев».

По словам Бакальчук, его жена работает с компанией, пытающейся «отжать бизнес» под видом слияния и «вывести активы». В ответ на это Ким заявила, что объединение компаний было «с самого начала» согласовано с ее мужем. Позднее она подала на развод.

18 сентября возле московского офиса Wildberries в Романовом переулке произошла стрельба, в результате которой погибли два охранника компании.

Бакальчук тогда сказал, что подвергся покушению, когда пришел в офис на переговоры по поводу строительства складов маркетплейса. Пресс-служба Wildberries и Татьяна Ким отрицают, что такие переговоры планировались. По их словам, стрельбу открыли люди, пришедшие с Бакальчуком.

После инцидента бизнесмен был задержан на 48 часов, ему предъявили обвинение по четырем статьям: об убийстве, покушении на убийство, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и самоуправстве. По делу о стрельбе арестованы 30 человек. 25 сентября Бакальчук заявил, что жив и остается на свободе благодаря главе Чечни Рамзану Кадырову.