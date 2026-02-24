Российский ученый, известный специалист по Северной Корее Андрей Ланьков был задержан сотрудниками латвийской полиции в Риге. Об этом сообщает портал Delfi со ссылкой на очевидцев происшествия.

Задержание произошло вечером 24 февраля на лекции под названием «Северная Корея: чего хотят и чего боятся верхи». Мероприятие должно было начаться в 19:00 по местному времени (20:00 мск). По словам посетителей мероприятия, представители муниципальной полиции увели ученого прямо из зала.

В агентстве Curiosophy Events, занимавшемся организацией лекции, рассказали РБК, что Ланькова повезли в иммиграционную службу. Представители компании уточнили, что ученый находится в безопасности и ожидает адвоката. Консул Австралии, гражданство которой имеет Ланьков, уже проинформирован о случившемся.

Сам кореевед подтвердил РБК факт задержания и сообщил, что власти Латвии включили его в «черный список».

Андрей Ланьков родился в Ленинграде в 1963 году. Окончил Восточный факультет ЛГУ, затем аспирантуру. В разные годы преподавал корейский язык и историю Кореи. В 1990-х работал в Южной Корее и Австралии, а с 2004 года живет в Сеуле, где ведет преподавательскую деятельность в Университете Кукмин. Считается одним из ведущих мировых экспертов по КНДР. Имеет гражданство России и Австралии.

Год назад, в апреле, Савеловский суд Москвы оштрафовал Ланькова на 10 тысяч рублей по статье об участии в деятельности нежелательной организации. Тогда ученый признался, что узнал об административном деле от журналистов и предположил, что поводом могло стать одно из его интервью.

Задержание Ланькова произошло на фоне недавних обращений России в ОБСЕ. В феврале Москва официально уведомила верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств о систематических нарушениях прав русскоязычного населения в Латвии.

В декабре прошлого года в Латвии уже задерживали историка и вице-президента Русской общины Виктора Гущина. В МИД России тогда назвали арест надуманным, отметив, что Гущин занимается исключительно гуманитарными проектами — образованием и сохранением русского языка и культуры.