В Новосибирске был задержан собственник торгово-административного здания, которое обрушилось накануне в Первомайском районе. Об этом «Интерфаксу» сообщили в региональной прокуратуре.

По данным ведомства, мужчину задержали на 48 часов для установления всех обстоятельств по ст. 91 УПК РФ.

Накануне Следственный комитет по Новосибирской области возбудил уголовное дело по факту обрушения кровли двухэтажного торгового здания на улице Наумова.

В результате обрушения пострадали три человека. Сотрудники МЧС достали из-под завалов двух женщин, их передали медикам. Третьего пострадавшего обнаружили на крыше здания, мужчину доставили в машину скорой помощи, где он скончался.

По словам мэра Новосибирска Максима Кудрявцева, в городе введен режим повышенной готовности для профильных служб, определен комплекс первоочередных мер.

«Проведено отключение здания от инженерных сетей, территория остается оцепленной. Ведется постоянный мониторинг состояния конструкций и прилегающей территории», — сообщил он.

Кудрявцев отметил, что для ликвидации последствий задействованы более 350 специалистов и 70 единиц техники. Мэр поблагодарил спасателей и экстренные службы за оперативные и слаженные действия.

По данным журналистов NGS.ru, которые изучили документы мэрии города, здание было возведено с существенными нарушениями градостроительных норм, а официального разрешения на его строительство на публичных ресурсах обнаружить не удалось.