Следственное управление Следственного комитета России по Новосибирской области возбудило уголовное дело по факту обрушения кровли двухэтажного торгового здания на улице Наумова в Новосибирске. Как сообщила пресс-служба ведомства, дело заведено по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Обновление. В результате обрушения здания ТЦ в Новосибирске пострадали три человека. Спасатели достали из-под завалов двух женщин, их передали медикам. Третьего пострадавшего нашли на крыше здания, мужчину доставили в машину скорой помощи, где он умер.

«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Устанавливаются владельцы здания, проводятся допросы сотрудников магазина и свидетелей произошедшего», — рассказали в СК.

Информация о пострадавших уточняется. В пресс-службе МЧС России сообщили, что спасателям удалось извлечь из-под завалов одну женщину, которая была передана медикам. Портал NGS.ru пишет, что под обломками здания может находиться мужчина. Спасатели продолжают работы по разбору завалов. По предварительной информации, кровля здания могла обвалиться из-за большого количества снега на ней.



По данным журналистов NGS.ru, которые изучили документы мэрии города, здание было возведено с существенными нарушениями градостроительных норм, а официального разрешения на его строительство на публичных ресурсах обнаружить не удалось.

Участок по адресу улица Наумова, 26 расположен в жилой зоне, где разрешено размещение магазинов. Однако изначально, в 2015 году, владелец земельного участка, фигурирующий в документах как Сергей Т., начал строить не торговый центр, а автомойку. В 2016 году мэрия официально отказала ему в согласовании этого объекта, сославшись на нарушения СанПиН и несоответствие Генеральному плану города, в том числе по отступам от улиц.

Несмотря на отказ, в 2017 году к уже существующей одноэтажной постройке (автомойке) был надстроен второй этаж, после чего объект стал функционировать как торговый центр. Таким образом, здание было реконструировано и изменило свой функционал без, как следует из публичных данных, надлежащего оформления.

Согласно данным сервиса Rusprofile, полный тезка Сергея Т. является владельцем трех компаний с общим оборотом около 57 млн рублей. Сфера деятельности этих организаций включает добычу руд, монтажные и отделочные работы. Одна из компаний, специализирующаяся на системах безопасности и строительстве, исполнила государственных контрактов на сумму более 75 млн рублей.

В разговоре с корреспондентом NGS.ru Сергей Т. категорически отверг, что является собственником здания. Однако в телефонных книгах некоторых контактов (согласно данным GetContact) он указан как владелец постройки на улице Наумова. На повторный звонок журналиста он ответил уклончиво: «Я тут пытаюсь оказать хоть помощь какую-то, а вы [мешаете]».

Прокуратура Новосибирской области организовала проверку по факту случившегося для установления всех обстоятельств и причин обрушения.