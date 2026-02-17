Три человека — два ребенка и сотрудник ГИБДД — пострадали в ДТП на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба МВД по городу.

Поздним вечером 16 февраля легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. Пострадали два ребенка восьми и девяти месяцев. Они получили легкий вред здоровью, уточнили в ведомстве.

На место происшествия приехали два экипажа ГИБДД. В момент оформления аварии мусоровоз наехал на одно из служебных авто, в результате чего оно по инерции врезалось во второй патрульный автомобиль. Один из полицейских был госпитализирован, два других — направлены на амбулаторное лечение.

Утром 17 февраля в районе аварии стояла пробка. «Фонтанка» отмечала, что она тянется от поворота на аэропорт Пулково. Еще больше машин стоит на Московском шоссе.

Ранее, 10 февраля, на трассе в Амурской области столкнулись «Газель» и автокран-эвакуатор. По данным прокуратуры, водитель «Газели» не выдержал дистанцию до впереди идущего эвакуатора и столкнулся с ним.

В результате четырех пассажиров «Газели» госпитализировали, водитель скончался в больнице.