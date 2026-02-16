В России выросло число ДТП из-за контрафактных запчастей, сообщили «Ленте.ру» эксперты компании Brannor. По их данным, такими деталями оснащен каждый третий автомобиль.

В компании уточнили, что около 17% аварий связаны с техническими неисправностями, вызванными использованием поддельных или низкокачественных деталей. Так, за первые шесть месяцев 2025 года было зафиксировано 56,4 тыс. дорожно-транспортных происшествий с различными последствиями.

В Brannor отметили, что одни только контрафактные тормозные диски и колодки имеют непредсказуемые фрикционные свойства, подвержены перегреву и быстрому износу, что существенно увеличивает тормозной путь. По словам экспертов, именно в сегменте тормозных систем за последний год объем нелегальной продукции вырос примерно на 40%.

Специалисты компании добавили, что по итогам 2025 года доля поддельных автокомпонентов достигла 32%, тогда как годом ранее она не превышала 23%. При этом часть оригинальных деталей для иномарок ушедших брендов сократилась до 20%.

Нехватка и ценовые скачки на оставшиеся оригинальные запчасти способствовали активному выходу производителей из Китая и Юго-Восточной Азии, а продажи стали перемещаться на маркетплейсы и в менее регулируемый сегмент торговли, сказали в Brannor.

Наконец, эксперты напомнили, что нарушения заводских допусков, неправильный момент затяжки и использование несовместимых комплектов сводят на нет преимущества даже сертифицированной продукции, вызывая неравномерный износ и перегрев узлов.