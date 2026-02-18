В ближайшие годы основным редкоземельным металлом на мировом рынке станет скандий, который используют для производства алюминиево-скандиевых сплавов, считает доцент кафедры международного бизнеса РЭУ имени Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова. В разговоре с «Лентой.ру» она отметила его востребованность в разных отраслях промышленности.

Прикладова подчеркнула, что наиболее высокий потенциал у алюминиево-скандиевых сплавов в космической отрасли и авиастроении. По ее словам, спрос будет увеличиваться и на неодим, диспрозий и празеодим (их используют в производстве магнитов), иттрий (производство проводников и лазеров), самарий (в области ядерной энергетики) и лантан (выпуск современных аккумуляторных батарей).

С утверждением о востребованности скандия согласился ведущий научный сотрудник Лаборатории исследований внешней торговли Президентской академии Павел Павлов. Эксперт напомнил, что этот металл, а также неодим и празеодим широко применяют в производстве сверхпрочных сплавов.

«Много таких металлов требуется в строительстве железных дорог нового поколения, по которым смогут перемещаться левитирующие поезда на магнитной подушке (технология маглев)», — пояснил Павлов.

Коммерческий поезд маглев в Шанхае стал первой в мире действующей ж/д линией на магнитной подушке, которая в 2004 году соединила станцию метро Лунъянлу с международным аэропортом Пудун. В 2021 году в городе Циндао представили новую версию поезда, который способен развивать скорость до 600 км/ч.

Средняя скорость маглева достигает 431 км/ч. Уже в 2025 году, отметил Павлов, на испытаниях в КНР маглев впервые достиг скорости 800 км/ч.

Скандий — металл под 21 номеров в таблице Менделеева. Его широко применяют в сферах, где необходимы высокопрочные, легкие и стойкие к экстремальным условиям материалы: энергетика, авиация, электроника. При этом в мире ежегодно выпускается всего 20-25 тонн этого металла.

Основными странами-производителями скандия являются Китай, Россия, Казахстан и Украина. Запасы редкоземельных металлов последней легли в основу сделки Киева и Вашингтона о создании американо-украинского Инвестиционного фонда восстановления (Reconstruction Investment Fund), средства из которого планируется инвестировать в восстановление страны.