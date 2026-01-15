Военное столкновение США с Евросоюзом из-за Гренландии в среднесрочной перспективе маловероятно, несмотря на растущее напряжение с обеих сторон. Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделился политолог Александр Асафов.

По словам эксперта, конфликт вокруг Гренландии идет по пути эскалации: президент США Дональд Трамп будет пытаться заполучить крупнейший в мире остров посредством денег, уговоров и угроз, однако это «дипломатическое пространство».

В зоне этого конфликта могут быть проведены учения и «отдельные операции», в том числе с задействованием флота, а также увеличены воинские контингенты, но «все это инструменты, которые впереди и еще не исчерпаны», считает Асафов.

Гренландия имеет статус автономной территории в составе Королевства Дания. Вопросы обороны острова определяются отдельным двусторонним документом — Договором о защите 1951 года, по которому США обязались обеспечивать ее безопасность в рамках союзнических соглашений.

По мнению политолога, Трамп может обострять ситуацию за счет громких заявлений, но будет «сдавать назад» и менять позицию, как только поймет, что урон от его действий превышает выгоду.

«Интересно, что произойдет с пятой статьей НАТО, если одна страна альянса нападет на другую? Я думаю, этого все же не произойдет», — подчеркнул Асафов.

5-я статья Североатлантического договора описывает механизм коллективной защиты: вооруженное нападение на одного из участников альянса рассматривается как агрессия против всего блока. Территориальным аспектам применения этого механизма посвящена 6-я статья.

По мнению Асафова, о растущем напряжении вокруг Гренландии свидетельствует «неудачно закончившийся» недавний визит представителей Копенгагена в Вашингтон.

Bloomberg сообщал, что в состав делегации от Королевства Дании вошли министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен и глава МИД автономной Гренландии Вивиан Мотцфельдт. В Белом доме они встретились с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио.

Датские дипломаты планировали выяснить намерения Вашингтона в отношении Гренландии и донести мысль о том, что ее нынешний статус как автономной территории в составе Дании полностью отвечает региональным интересам безопасности.

Сегодня, 15 января, Расмуссен назвал Данию и США «близкими союзниками», а состоявшиеся переговоры — «прекрасной возможностью» поделиться взглядом Копенгагена на будущее Гренландии.

В начале января Трамп заявлял, что Гренландия «абсолютно необходима» Соединенным Штатам с точки зрения обороны. В разговоре с изданием The Atlantic он утверждал, что остров окружен военными кораблями России и Китая.

Рубио уточнял, что заявления Трампа подразумевают не военное вторжение в ближайшей перспективе, а возможную покупку острова у Дании. При этом в Конгресс США был внесен законопроект об «аннексии Гренландии» и наделении ее статусом штата.

Накануне, 14 января, Трамп призвал НАТО присоединиться к процессу вхождения Гренландии в состав США. Он написал в Truth Social, что эта цель критически важна для создания «Золотого купола», над которым сейчас работает Вашингтон.