Банкам необходимо запретить выдавать кредиты онлайн в приложении или на сайте, считает председатель партии «Коммунисты России», депутат Алтайского краевого заксобрания Сергей Малинкович. В беседе с «Абзацем» он заявил, что финансовые организации должны выдавать кредиты только при личном присутствии клиента.

Такие меры, по его словам, необходимы для борьбы с мошенниками. Малинкович подчеркнул, что нередко происходит так,что злоумышленники удаленно оформляют кредиты или открывают новые счета, зарегистрированные на жертву.

Депутат также назвал условия выдачи банком кредита: клиент должен лично явиться в отделение, а весь процесс необходимо фиксировать на видео. Малинкович подчеркнул, что человек, которому действительно нужен кредит, найдет время, чтобы прийти в банк рядом с домом.

«Может быть, даже придет не один: возьмет друга, родственника или специалиста. Эту меру надо обязательно принимать. Она своевременна», — заключил собеседник «Абзаца».

C 1 марта 2025 года россияне могут добровольно оформить самозапрет на выдачу кредитов и займов через «Госуслуги». В Банке России отмечали, что механизм предложили, чтобы защитить граждан от мошенников.

Ограничение касается потребительских кредитов и займов, однако не распространяется на ипотеку, автокредиты и образовательные кредиты с господдержкой. Такой запрет можно установить даже вне зависимости от того, есть у человека кредитная история или нет.

При этом на портале «Госуслуг» можно определить условия самозапрета на получение кредита:

полный или частичный (нужно определить тип организации — банк или МФО)

способ оформления кредита или займа (в офисе и дистанционно или только дистанционно).

За первые два дня действия такой меры самозапретом на кредиты через «Госуслуги» воспользовались 1,7 млн человек. Всего же по итогам 2025 года самозапрет установили 17,3 млн граждан, сообщало Объединенное кредитное бюро. Средний возраст заявителей — от 35 до 45 лет — 21,3%, они составляют 21,3% от общего числа пользователей сервиса.

МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам Президентской академии Алексей Войлуков в разговоре с RTVI отмечал, что самозапрет действительно может работать как защита от мошенников. Сославшись на оценки экспертов, он сообщил, что мера помогает предотвратить до 80% мошеннических операций с кредитами.

Директор юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева в свою очередь обращала внимание, что мера уже в первые недели работы ударила по микрофинансовым организациям (МФО). Речь идет о случаях, когда человек, добровольно установивший самозапрет на выдачу кредита, сам оформляет займ в МФО, чтобы попытаться на законных основаниях избежать необходимости возвращать средства.