Военные капелланы в Пентагоне заботятся о том, чтобы духовно поддержать американских солдат в условиях несения воинской службы. Такое предположение в интервью RTVI сделал замглавы Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в ответ на просьбу прокомментировать богослужения, которые ввел министр обороны США Пит Хегсет, призывая молиться за победу над Ираном.

«Я пытаюсь верить в то, что те военные капелланы, которые несут свое служение в Пентагоне или еще где-то, тоже заботятся не о достижении каких-то военных задач, которые мы читаем в этом тексте (который вы называете молитвой), а о том, чтобы духовно поддержать тех людей (в данном случае — американских военнослужащих), которые находятся в состоянии духовного кризиса, связанного с несением их воинской службы. Так всегда было», — сказал Кипшидзе, отвечая на вопрос о том, можно ли провести параллели между молебнами в министерстве обороны США и молитвой о победе, которую должны читать священники РПЦ.

Как отметил Кипшидзе, «Пентагон не является религиозной организацией».

По словам собеседника RTVI, «большинство военнослужащих в любой армии мира ищут в общении со священнослужителями — по крайней мере, пока речь не идет о колдунах, магах и прочих, так сказать, оккультистах — именно духовной помощи, поддержки и возможности оставаться верующим христианином даже в тех ужасающих условиях, которыми является ситуация, связанная с необходимостью убивать».

На фоне войны с Ираном на Ближнем Востоке шеф Пентагона Пит Хегсет ввел в ведомстве практику ежемесячных евангелических богослужений. «Пусть каждый выстрел цели против врагов праведности и нашего великого народа. Даруй им мудрость в каждом решении, выносливость в предстоящем испытании, нерушимое единство и сокрушительную силу против тех, кто не заслуживает пощады», — цитировало молитву Хегсета AP.

Ранее первый «американский» папа Лев XIV и президент США Дональд Трамп вели заочную полемику по многим вопросам. Понтифик критиковал миграционную политику американской администрации, не поддержал похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро и, наконец, осудил войну в Иране, под которую в Белом доме пытались подвести богословское обоснование.

Папа римский на это заявил, что Господь «отвергает молитвы тех, кто ведет войну», а первопричинами конфликта назвал одержимость «манией всемогущества».

В ответ глава Белого дома позволил себе беспрецедентные выпады в адрес главы Римско-католической церкви. «Папа Лев слаб в вопросах преступности и ужасен во внешней политике», — объявил Трамп в соцсети Truth Social. А заодно опубликовал свой портрет в иконографии Христа и намекнул, что Роберт Фрэнсис Превост не оказался бы в Ватикане, не окажись он, Трамп, в Белом доме.