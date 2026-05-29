В первой энциклике, которую выпустил Папа Римский Лев XIV, важное место занимает тема войны. Новаторство документа состоит в том, что понтифик призывает отказаться от концепции «справедливой войны», сформировавшейся несколько столетий назад. Тем самым «американский Папа» по сути вступает в полемику и с президентом США Дональдом Трампом. Об этом в беседе с RTVI рассказал историк, специалист по Ватикану и католической церкви Борис Филиппов.

«Столетиями Церковь старалась определить свое отношение к войне. Была сформулирована концепция «справедливой войны». В этой энциклике Папа призывает отказаться от нее. Она должна быть преодолена — за исключением права на самооборону», — поясняет Борис Филиппов.

Папа отмечает, что «затяжные региональные конфликты, эскалация напряженности и взаимные угрозы становятся чем-то почти обыденным, и, кроме того, повторяются формы конфликта ради территориальной экспансии, которые еще недавно считались преодоленными».

Необходимость в отказе от исторической концепции «справедливой войны» вызвана принципиальными изменениями в обществе: «Человечество скатывается в жестокую культуру власти, в которой мир больше не рассматривается как задача, которую нужно исполнить, а как неопределенный перерыв между конфликтами».

Папа пишет о «тревожной реабилитации войны как инструмента международной политики» и о «потере исторической памяти».

В целом первая энциклика Папы Льва XIV «Magnifica humanitas» («Величие человечности») посвящена видению человека в мире новых технологий.

«Искусственный интеллект — это уже среда, в которую мы погружены, и власть, с которой мы должны считаться. Поэтому ее недостаточно регулировать: ее нужно разоружить и сделать дружественной», — пишет он.

Одна из основных идей «Magnifica humanitas» заключается в том, что технология не нейтральна, а зависима от мировоззрения тех, кто ее формирует, проектирует, финансирует, регулирует и использует. И это ставит вопрос о контроле и определении границ использования ИИ.

Среди понятий, которые предлагает и которым активно пользуется Папа, — «разоружение ИИ». ИИ должен быть освобожден от логики военной и экономической борьбы за власть, в том числе и в умах, чтобы техническое преимущество не использовалось монополиями для контроля над людьми и укрепления власти. Необходим международный обязательный правовой порядок.

Поэтому Папа явно предостерегает от использования оружия с помощью искусственного интеллекта, который может «только ускорить войну и сделать ее более безличной» подобно компьютерной игре.

«Человечество обладает гораздо более эффективными и действенными инструментами для защиты человеческой жизни и разрешения конфликтов, такими как диалог, дипломатия и прощение», — напоминает Папа Римский.

Обращение же к насилию и оружию всегда влечет за собой катастрофические последствия для гражданского населения, а в условиях применения ИИ они становятся неизбежными.