Тело мужчины обнаружили в одной из камер СИЗО-1 во Владивостоке, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУ ФСИН России по Приморскому краю.

По данным ведомства, были проведены реанимационные мероприятия, но они не дали положительного результата. Также во ФСИН отметили, что признаки насильственной смерти отсутствуют.

Проводится проверка ЧП, материалы направлены в региональный Следственный комитет.

По предварительным данным, погибший мог быть являться одним из фигурантов дела о незаконном сбыте ртути. Прошлой осенью по этому делу были арестованы депутат Законодательного собрания Приморского края Артавазд Оганесян и двое его знакомых — Шахбазян и Оганян.

Следствие установило, что с 25 октября по 13 ноября Оганесян с двумя сообщниками незаконно приобрели 50 кг ртути металлической, которую продали за $350 тыс. (более 28 млн рублей). Покупатель товара участвовал в проведении оперативно-розыскного мероприятия. Оганесян состоял во фракции КПРФ и был заместителем председателя комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам.

Позже источник Новостей VL подтвердил, что погибший — один из фигурантов дела о продаже ртути. Не депутат, а один из его предполагаемых соучастников, отмечает издание.