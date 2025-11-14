Фрунзенский районный суд Владивостока арестовал до 12 января 2026 года депутата Законодательного собрания Приморского края Артавазда Оганесяна по делу о незаконном сбыте 50 кг ртути. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Оганесян состоит во фракции КПРФ и является заместителем председателя комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам.

По данным прокуратуры, депутата обвиняют в незаконном сбыте ядовитых веществ организованной группой (ч. 3 ст. 234 УК).

Следствие установило, что с 25 октября по 13 ноября Оганесян с двумя сообщниками незаконно приобрели 50 кг ртути металлической, которую продали за $350 тыс. (более 28 млн рублей). Покупатель товара участвовал в проведении оперативно-розыскного мероприятия.

PrimaMedia.Приморье пишет, что руководство Приморского комитета КПРФ новость об аресте Оганесяна застала в Москве, куда коммунисты прибыли для участия в пленуме ЦК. Второй секретарь партии Евгений Ляшенко не стал комментировать арест и заявил, что депутаты разбираются в ситуации.