В Босфорском проливе обнаружено неопознанное тело мужчины, одетого в костюм для плавания. Как сообщает турецкое информационное агентство IHA, по предварительным данным, это может быть российский спортсмен Николай Свечников, пропавший в августе 2025 года во время межконтинентального заплыва.

Тело было извлечено из воды морской полицией. В настоящее время проводится процедура идентификации обнаруженного тела для установления личности погибшего.

29-летний кандидат в мастера спорта Николай Свечников пропал 24 августа 2025 года во время массового заплыва через Босфор в Стамбуле. Организатором выступал Олимпийский комитет Турции. В соревновании участвовали около 3 тыс. человек. Свечников был единственным, кто не дошел до финиша. Его отсутствие на финише было замечено лишь спустя несколько часов.

Поисковые работы в Босфорском проливе проводились с привлечением значительных сил. Согласно ранее опубликованной информации, в операции были задействованы пять катеров, вертолет береговой охраны, водолазные группы и оборудование для гидролокационного сканирования. К совместным действиям также подключились специалисты Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции (AFAD) и подразделения пожарно-спасательной службы Стамбула.

Активные поисковые операции в акватории пролива были официально прекращены осенью 2025 года, однако, как ранее сообщали родственники россиянина, жандармерия продолжает следственные действия.

Семья спортсмена предпринимала активные шаги для выяснения его судьбы. Мать Николая, Анна Свечникова, объявила награду в размере 500 тысяч турецких лир (около 940 тысяч рублей по курсу на момент объявления) за любую новую информацию. Родственники также обращались за помощью в российское дипломатическое представительство в Афинах, учитывая возможность того, что тело могло быть вынесено течением в Эгейское море.

Адвокат семьи Альперен Чакмак сообщал, что в прокуратуру Стамбула была подана официальная жалоба на организаторов заплыва с требованием возбудить уголовное дело.

Несмотря на продолжающееся расследование и трагический инцидент, организаторы ежегодного Межконтинентального заплыва в Босфоре уже анонсировали проведение следующего мероприятия.