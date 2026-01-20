В Босфорском проливе обнаружено неопознанное тело мужчины, одетого в костюм для плавания. Как сообщает турецкое информационное агентство IHA, по предварительным данным, это может быть российский спортсмен Николай Свечников, пропавший в августе 2025 года во время межконтинентального заплыва.
Тело было извлечено из воды морской полицией. В настоящее время проводится процедура идентификации обнаруженного тела для установления личности погибшего.
29-летний кандидат в мастера спорта Николай Свечников пропал 24 августа 2025 года во время массового заплыва через Босфор в Стамбуле. Организатором выступал Олимпийский комитет Турции. В соревновании участвовали около 3 тыс. человек. Свечников был единственным, кто не дошел до финиша. Его отсутствие на финише было замечено лишь спустя несколько часов.
Поисковые работы в Босфорском проливе проводились с привлечением значительных сил. Согласно ранее опубликованной информации, в операции были задействованы пять катеров, вертолет береговой охраны, водолазные группы и оборудование для гидролокационного сканирования. К совместным действиям также подключились специалисты Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции (AFAD) и подразделения пожарно-спасательной службы Стамбула.
Семья спортсмена предпринимала активные шаги для выяснения его судьбы. Мать Николая, Анна Свечникова, объявила награду в размере 500 тысяч турецких лир (около 940 тысяч рублей по курсу на момент объявления) за любую новую информацию. Родственники также обращались за помощью в российское дипломатическое представительство в Афинах, учитывая возможность того, что тело могло быть вынесено течением в Эгейское море.
Адвокат семьи Альперен Чакмак сообщал, что в прокуратуру Стамбула была подана официальная жалоба на организаторов заплыва с требованием возбудить уголовное дело.
Несмотря на продолжающееся расследование и трагический инцидент, организаторы ежегодного Межконтинентального заплыва в Босфоре уже анонсировали проведение следующего мероприятия.