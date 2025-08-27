Пропавший три дня назад при заплыве в проливе Босфор российский пловец Николай Свечников на старте двинулся в противоположном от финиша направлении, заявил турецкому изданию Milliyet другой участник соревнования — местный спортсмен-любитель Хаяти Шамилоглу.

По его словам, россиянин плыл в неправильном направлении, поэтому, скорее всего, «выбрался на берег, а не утонул в море». Накануне, 26 августа, Шамилоглу — инженер-строитель, занимающийся плаванием на любительском уровне, — позвонил в центр экстренной помощи «112» и сообщил, что в ходе заплыва видел Свечникова и предупредил о необходимости сменить направление.

Береговая охрана встретилась с Шамилоглу на пирсе Кузгунчук и на своем катере отвезла к месту, где он предположительно общался с россиянином. Прокуратура стамбульского района Бейкоза тем временем организовала проверку записей всех камер наблюдения, установленных вдоль береговой линии, — в рамках проработки версии о том, что Свечников выбрался на берег.

Общаясь с журналистами, Шамилоглу рассказал, что в 37-м межконтинентальном заплыве 24 августа приняли участие 2820 спортсменов из 81 страны в плавательных шапочках трех разных цветов. Сам он плыл в первой группе и надел красную шапочку, а на Свечникове — из второй группы — была зеленая.

«Мы встретили его посреди моря. Когда я увидел, что он плывет не в том же направлении, что остальные, а в другом — на юго-восток — я крикнул ему 10—15 раз: “Бро, бро!”. Он, наконец, услышал и двинулся ко мне, плыл быстрее меня, очень быстрый пловец. И когда он посмотрел на меня, я сказал: “Не туда” — и указал направо», — поделился Шамилоглу.

По его словам, Свечников вроде бы понял его, но при этом сделал жест, как бы говоря: «Я знаю, что делаю, не вмешивайся» — и продолжил плыть в прежнем направлении. При этом турецкий пловец не доверяет версии о том, что россиянина могло унести течением.

«В тот день течение в Босфоре было несильным. Ветер был несильным, да и течение тоже. К тому же, даже если бы течение в Босфоре было сильным, в худшем случае тебя бы снесло на юг. Здесь это не проблема, в отличие от Чёрного моря», — рассуждает Шамилоглу.

Он заявил, что не волновался по поводу Свечникова, поскольку тот явно «сильный пловец», а случаи, когда участники заплыва теряют ориентировку и сбиваются с курса, происходят каждый год — и их обычно предупреждают дежурные катера.

«Странно, что этот пловец не был виден дежурным катерам. Думаю, он вышел на берег и не утонул. Он плыл осознанно, зная свою цель. Он не выглядел дезориентированным в этом смысле», — утверждает турецкий спортсмен.

Данные с чипов, которые крепили участникам заплыва на ноги, не могут служить ориентиром, предупредил Шамилоглу. По его словам, эти устройства «несовершенны», поскольку отслеживают только момент входа пловца в воду и выхода на берег, но не траекторию его движения.

Турецкий пловец заверил, что в прежние годы не раз сталкивался с участниками заплыва, терявшими направление, и даже предупреждал их об ошибке.

«Но этот человек [Свечников] не изменил свой маршрут, несмотря на мое предупреждение», — добавил он.

В турецких СМИ сегодня, 28 августа, появились кадры со Свечниковым на палубе парома перед началом заплыва: он некоторое время наблюдал за уже плывущими участниками, а потом вошел в воду и присоединился к гонке.

Турецкая полиция обнародовала заявление и показания супруги российского пловца Антонины Свечниковой. Она сообщила, что ее муж приехал в Стамбул для участия в заплыве 22 августа с тремя учениками, 24 августа около 10:00 гонка стартовала, и с тех пор с ним невозможно связаться.

«Я опасаюсь за его жизнь», — заявила россиянка.

Прокуратура Бейкоза рассчитывает проверить версию о том, что Свечников мог выйти на берег, через установленные в госучреждениях, организациях, отелях, кафе, ресторанах и парках между мостами Фатиха Султана Мехмеда и Мучеников 15 Июля. По данным ведомства, чип на лодыжке российского пловца подал сигнал о начале гонки 24 августа в 10:08, когда мужчина прыгнул в воду, но не зафиксировал его выход на сушу.

Прокуратура предписала подразделениям полиции Бейкоза сформировать группу для розыска Свечникова — исходя из версии о том, что он не утонул, а изменил маршрут, выбросил чип и вышел на берег в другом месте. Параллельно морская полиция и береговая охрана ведут поиски российского пловца в Босфоре, особенно в районе Канлыджа — Куручешме, где пролегал маршрут заплыва.

Стамбульские власти заверили, что поисково-спасательные работы проводились непрерывно с того момента, как стало известно о его исчезновении. В них были задействованы профессиональные водолазы и мощный гидролокатор, позволяющий отслеживать объекты на глубине до 300 метров при сильном течении и сканировать большие площади за краткие промежутки времени, в том числе в водах с нулевой видимостью.

Эти поиски до сих пор продолжаются по всему проливу Босфор и Мраморному морю, начиная с Истинье, а группы водолазов обследуют линии Ченгелькёй и Ваникёй у побережья Ускюдара. Кроме того, дайверы из Управления филиала морского порта Стамбульского полицейского управления обследовали подводную часть пляжа Чекмекёй.