29-летний российский пловец, кандидат в мастера спорта Николай Свечников пропал в Стамбуле во время межконтинентального заплыва в Босфорском проливе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на его близкого друга Николая и родственницу Алену.

Как проходил заплыв

Заплыв стартовал 24 августа в 10:00, но россиянин не пришел к финишу вместе с остальными участниками.

«Супруга Николая написала мне в 17:00, что Николай до сих пор не приплыл, никто не предпринимал каких-либо действий до 16:00, начали искать с этого времени», — рассказал его друг.

Сам заплыв завершился в 14:00. Безопасность обеспечивали полицейские катера, а пловцов направляли по маршруту лодки с волонтерами, обращавшими внимание участников на необходимость корректировки движения.

Для проведения заплыва было приостановлено движение судов через Босфор, а также отменено существенное число паромных маршрутов на время мероприятия. С 15:30 до 18:00 по проливу прошли несколько военных кораблей в рамках фестиваля Teknofest. При этом от организаторов не поступало информации о каких-либо инцидентах.

Заплыв через Босфор проводится Олимпийским комитетом Турции ежегодно с 1989 года. В рамках этого международного соревнования по плаванию на открытой воде участники преодолевают маршрут из Европы в Азию или наоборот. Как следует из данных на сайте организаторов, в ходе 38-го межконтинентального заплыва участники должны был проплыть около 6,5 км от квартала Канлыджа в стамбульском районе Бейкоз до района Куручешме в районе Бешикташ. По предварительной информации, из 2 896 зарегистрированных пловцов 2 665 успешно преодолели заявленную дистанцию, среди участников было более 450 россиян, возраст самого старшего из них — 72 года.

Что могло произойти

Родственница российского пловца Алена рассказала РИА Новости, что пловцы видели Николая в последний раз посреди Босфора.

«Морская служба утверждает, что сигнал от Николая в последний раз был зафиксирован на берегу, потом он пропал», — добавила она.

По данным Shot, россиянин мог выбиться из сил около первого моста или у него случилась судорога. Согласно другой версии, его могло унести течением на другой берег. Позже телеграм-канал сообщил, что перед самым началом соревнований в Стамбуле пошел сильный дождь и появился туман.

«Из-за этого резко упала видимость и поднялись волны. Спортсменам, в числе которых был Свечников, пришлось ожидать старта, перенесенного из-за погоды. В дальнейшем пловцы жаловались на слабое течение, из-за которого они сбивались с пути и плыли дольше, чем предполагали изначально», — отмечает Shot.

При этом, добавил канал, подготовка к турниру у Свечникова и его коллег шла в условиях хорошей погоды.

«Некоторым участникам также стало плохо во время заплыва, их спасали дайверы», — пишет Shot.

Друг пловца отметил, что супруга пропавшего россиянина планирует прибыть в Стамбул в понедельник. По словам его родственницы, правоохранительные органы Стамбула смогут принять заявление о его пропаже и начать поиски с участием полиции лишь через 24 часа с момента исчезновения. Она также уточнила, что сам Свечников не владеет турецким языком.

Генконсульство России готовит запрос в турецкие компетентные органы в связи с пропажей пловца, сообщили РИА Новости дипломаты