Российский пловец Николай Свечников, пропавший во время массового заплыва в Босфоре, все еще может быть жив. Не исключено, что он выбрался на другой берег и выбросил браслет с чипом. Об этом сообщает турецкая газета Hurriyet.

По данным издания, всем спортсменам перед заходом в Черное море были выданы чип-браслеты. Они фиксируют момент входа и выхода каждого пловца из воды. Однако из-за отсутствия в чипе системы GPS определить местоположение российского атлета невозможно.

Исчезновение Свечникова может быть связано с тем, что он либо утонул, либо — по оптимистичной версии — смог выбраться на берег, выбросив браслет с чипом в воду, предполагает Hurriyet. Впрочем, издание не дает ответа на вопрос, почему в последнем случае россиянин до сих пор не вышел на связь.

24 августа Николай Свечников не появился в конце заплыва между двумя континентами через пролив Босфор в Стамбуле. Среди 2 665 участников соревнования россиянин стал единственным, кто не достиг финиша.

О судьбе Николая пытаются узнать его родные, а также российские дипломаты.

Заплыв через Босфор проводит Олимпийский комитет Турции с 1989 года. Каждый год участники преодолевают морской путь из Европы в Азию или наоборот. На этот раз он составил около 6,5 км — от квартала Канлыджа в стамбульском районе Бейкоз до района Куручешме в районе Бешикташ.