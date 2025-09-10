Супруга пропавшего во время заплыва через Босфорский пролив пловца Николая Свечникова Антонина обвинила турецкие власти и организаторов мероприятия в бездействии. По ее словам, в течение двух недель зона поисков не расширяется, что противоречит необходимым стандартам.

Она также сообщила, что их адвокат начал расследование по факту возможной халатности со стороны властей и организаторов мероприятия. Инцидент с исчезновением спортсмена, согласно ее заявлению, первоначально заметили не организаторы, а ученики, сопровождавшие Свечникова.

«Мы потеряли драгоценное время, которое могло бы быть использовано для поиска и спасения супруга», — отметила женщина в своей публикации в соцсетях.

Свечникова также сообщила, что, согласно информации от их адвоката, в распоряжении следствия имеются лишь видеозаписи старта события, где видно, как пловец прыгает в воду. При этом видео, которое бы фиксировало его перемещение во время самого заплыва, найти пока так и не удалось.

Инцидент произошёл 24 августа на 37-м межконтинентальном заплыве через Босфор. Мероприятие, в котором участвовали около трёх тысяч человек, подразумевало преодоление 6,5-километровой дистанции. Российский пловец, кандидат в мастера спорта Николай Свечников пропал без вести после того, как не вышел на связь по окончании соревнований.

В поисково-спасательной операции мужчины задействован значительный арсенал сил и средств: пять катеров, вертолет береговой охраны, водолазные группы и гидролокатор, сообщало РИА Новости. К работам также привлечены сотрудники Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) и пожарной службы мэрии Стамбула.

По информации Генконсульства России в Стамбуле, российские дипломаты поддерживают контакт с турецкими властями по вопросу поисков пропавшего Свечникова. В свою очередь организаторы заплыва выразили глубокую озабоченность произошедшим инцидентом, подчеркнув, что мероприятие было организовано с соблюдением всех строгих норм безопасности.