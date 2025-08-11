Пятерых мигрантов из среднеазиатской республики приговорили к срокам от 9 до 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима по делу об изнасиловании несовершеннолетней с применением холодного оружия в поселке Аэропорт города Читы в ночь на 6 июня 2024 года. Об этом пишет «Чита.ру».

Иностранные граждане были виновными в соответствии с п. «а» ч. 3 ст. 131 УК России (изнасилование несовершеннолетней, совершенное группой лиц по предварительному сговору, соединенное с угрозой убийством). Также они должны будут компенсировать моральный вред в размере 1,9 млн рублей, в соответствии с требованием законного представителя потерпевшей. Дело рассматривалось на закрытом судебном заседании.

«Как установлено следствием и судом, в ночь на 6 июня 2024 года в поселке Аэропорт города Читы на территории одной из промышленных баз злоумышленники, угрожая 15-летней девушке ножом, принудили ее пройти в заброшенное здание, где совершили преступление против ее половой неприкосновенности», — сообщается в телеграм-канале следственного управления Следственного Комитета России по Забайкальскому краю.

После допросов, очных ставок, осмотров и более десятка судебных экспертиз ДНК была установлена причастность всех подозреваемых к совершенному преступлению.

В СК отметили, что расследование дела было осложнено тем, что обвиняемые не владели русским языком, из-за чего все следственные действия приходилось проводить с участием переводчиков. Кроме того, обвиняемые постоянно меняли показания, «стремясь избежать ответственности», добавили в ведомстве.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что нападавшие и жертва не были знакомы до преступления. Двое мужчин были задержаны через несколько часов после того, как сообщение о произошедшем поступило в полицию.

Еще трое мигрантов были задержаны правоохранительными органами при попытке пересечь границу на пограничном переходе в Бурятии. Мигранты отказывались признать вину.

Губернатор края Александр Осипов назвал совершенное преступление «чудовищным» и потребовал самого строгого наказания для совершивших его мужчин. Узбекская диаспора Забайкалья также выступила с осуждением действий мигрантов. Губернатор распорядился об оказании бесплатной юридической помощи и реабилитации потерпевшей, которая растет без матери и воспитывается отцом.