Кандидат педагогических наук Николай Дерягин в эфире екатеринбургского телеканала ОТВ заявил, что ответственность за нападения детей на школы в первую очередь несут классные руководители, и предложил их «расстреливать на месте» в качестве наказания. Депутат заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер в беседе с RTVI назвал это предложение неадекватным.

«Слушайте, ну как можно адекватным считать предложение расстреливать? Мне кажется, только неадекват может предлагать расстреливать — тем более классных руководителей и так далее. Вроде еще весна не наступила. <…> Знаете, вот это предложение вешать, стрелять — наверное, оно и говорит о сегодняшнем состоянии общества, воспитания и культуры», — заявил он.

По мнению депутата, для того, чтобы добиться эффективности в профилактике нападений на школы, нужно бороться именно «с самой болезнью, а не с ее симптомами», поэтому начинать следует с воспитания детей — то есть «с детских садов, яслей и школ».

«Нужны оценки по дисциплине и так далее. Это тоже в некоей мере человеку определяет некие рамки дозволенного и недозволенного. Как говорят, свобода одного кончается там, где начинается свобода другого. Дисциплина — это, прежде всего, отсутствие несчастных случаев на производстве, а в школе это — получение знаний. Чем меньше дисциплина, тем меньше полученных знаний», — добавил парламентарий.

Он отметил, что сегодня многие говорят о необходимости менять систему воспитания и «уходить от этих либеральных заскоков, которые мы проводили в школах». «Отсюда же все пошло», — уверен Вегнер.

«Может, я родился в прошлом веке, но у нас такого даже никто же подумать не мог: нападать на школу либо обозвать учителя, поднять руку на учителя, встать из класса и выйти. Из ряда вон», — сказал он.

Собеседник RTVI подчеркнул важность дисциплины и воспитания, добавив, что быстро ничего не изменится, поскольку «небольшую долю некоторых поколений мы немножко потеряли, когда они уверовали в некую вседозволенность».

«Как говорят: посеешь привычку — пожнешь характер. Так и здесь. Это должно быть какое-то самоограничение. <…> Помните, как наш выходец из Свердловской области возглавил страну и говорил: “Да берите [суверенитета], сколько хотите”. Ну вот, взяли сколько хотели. Это все не так. Должна быть дисциплина», — заявил депутат.

Вегнер также отметил, что за поведение несовершеннолетнего, согласно закону, должны отвечать прежде всего родители.

«Понимаете, мы каким-то образом все время сваливаем все на учителей. А где семья? А где родители? Это же один из элементов воспитания. Кто закладывает необходимые поведенческие функции в ребенка? Прежде всего это родители, это их жесткая степень ответственности», — подчеркнул он.

Собеседник RTVI пояснил, что не имеет в виду, что со школ нужно снять ответственность. Однако, добавил парламентарий, так сложилось в России, что учителей «в какой-то момент загнали в систему не воспитания человека, а оказания услуг».

«Ну, вот, услугу они оказали, а характер мы не пожали. Мы загнали их в такие рамки, и сегодня общество должно повернуться, осознать, осмыслить и сказать: “Ребят, харе, тормозим. Мы куда-то реально в забор въехали со вседозволенностью”», — добавил Вегнер.

По его мнению, общество должно признать, что «ответственность прежде всего», и школьник должен понимать, что он в определенной ситуации «получит по рукам».

Вегнер при этом уточнил, что, конечно, не стоит исключать людей «с поврежденной психикой».

«Здесь тоже один из элементов, когда общество понимает, что есть такие люди, от них можно этого ожидать. Инклюзия — инклюзией, да, но другой вопрос, когда мы понимаем, что от человека можно ожидать слома его психики. Шизофрению тоже никто не отменял, и в этом состоянии человек может поступить достаточно непредсказуемо», — отметил он.

Ранее в эфире телеканала ОТВ, где эксперты обсуждали инциденты с нападениями на учебные заведения в России, Дерягин заявил, что именно классный руководитель должен вовремя распознать в школьнике агрессора и несет за это главную ответственность.

«Я бы в первую очередь наказывал классного руководителя», — сказал он. На вопрос, имеется ли в виду отправка педагога в тюрьму, эксперт сказал, что поступал бы еще жестче: «расстреливал бы на месте».

«Виноват в этой ситуации — на первом месте — классный руководитель. На втором месте — директор школы, вот его в тюрьму непосредственно, а родителей я бы на третье место поставил, им — штраф», — заявил он.

Эксперту возразила глава Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая, которая считает, что ответственность должны взять на себя родители, закладывающие основы воспитания ребенка, и предложила увеличить для них штрафы за ненадлежащее воспитание.