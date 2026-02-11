Стрельба в колледже, устроенная 17-летним подростком в Анапе, является частью «эпидемии школьного насилия», причина которого кроется в социальном напряжении из-за роста тарифов ЖКХ, а также недостаточной работе с детьми и борьбе с деструктивным контентом в соцсетях. Таким мнением в беседе с RTVI поделилась глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина.

11 февраля в Анапе произошла стрельба в холле индустриального колледжа. По информации полиции, стрелял студент, он задержан. В результате инцидента погиб охранник, еще два человека в состоянии средней тяжести, точное число пострадавших уточняется. По данным телеграм-каналов, стрелявшему 17 лет, он был вооружен ружьем, а нападение он, предположительно, планировал еще в начале января. «Осторожно, новости» пишут, что брат задержанного, вероятно, военнослужащий, а отец живет от семьи отдельно и, возможно, злоупотребляет спиртным.

«Даже если мы огородим образовательные организации железной проволокой в несколько рядом, то [все равно] ничего не получится. Мы не сможем [справиться с эпидемией школьного насилия] без того, чтобы педагоги и родители работали с детьми, без того, чтобы каждый молодой человек чувствовал внимание к себе со стороны педагогов, воспитателей. Нужны системные меры, прежде всего воспитательные. Второе — это меры психологической поддержки, ибо сегодня, действительно, напряжение в обществе очень сильное, серьезное», — заявила депутат.

По ее словам, многие семьи сейчас сталкиваются со сложностями: «это отсутствие заработной платы, которая бы позволяла семье не выживать, а жить, это и непомерная плата ЖКХ, космические цены за ЖКУ». Останина подчеркнула, что это напряжение очень сильно сказывается не только на родителях, но и на детях, включая подростков.

«И вот это вот сильнейшее социальное напряжение, оно переносится на каждого из нас. Многие с неустойчивой психикой, особенно подростки, молодые люди, нуждаются в помощи психологов. У нас, к сожалению, пока еще на государственном уровне даже закона о психологической деятельности нет, и правительство все еще так и не поддержало наш закон, который мы буквально вчера внесли снова в Госдуму», — отметила она.

Депутат отметила, что в каждой образовательной организации должны быть психологические службы, а не так, чтобы «был один психолог на 2000 учащихся». Собеседница RTVI уточнила, что психологическая помощь нередко нужна не только детям, но и их родителям, а также учителям.

Она также указала, что классный руководитель должен быть освобожден от предметной деятельности, чтобы заниматься детьми, а в техникумах куратор должен жить жизнью студента.

Депутат также обратила внимание на опасность соцсетей для детей.

«Взрослым у нас уже, по сути, заблокировали все платформы, и это для того, чтобы уберечь взрослых от идеологических атак, от той войны, которую против нас развязали. Но дети-то еще чувствительнее», — подчеркнула она.

По ее мнению, Роскомнадзор «не справился, честно скажем, с Telegram и с опасным, враждебным контентом» в соцсетях.

«Поэтому мы должны регулировать работу в соцсетях, пока молодым людям не исполнится 18 лет, а до этого посмотреть на законодательную практику других государств, начиная с Китая. Это результат исследований состояния психического здоровья детей. Мы должны просто ускориться в решении этих вопросов», — сказала она.

Глава думского комитета подчеркнула, что дальнейшая «эскалация школьных расстрелов» чревата самыми серьезными последствиями, а «умолчание [о них] — еще хуже».