Один человек погиб в результате нападения несовершеннолетнего на индустриальный техникум (АИТ) в Анапе — это охранник учебного заведения, который не дал нападавшему зайти в здание и «первый принял на себя удар». Об этом в своем телеграм-канале написал глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Еще два человека, по его словам, получили ранения средней степени тяжести, но информация о пострадавших будет уточняться. Их готовы принять все городские больницы, но при необходимости будет организована экстренная перевозка в краевые медцентры, заверил кубанский губернатор.

«Есть один погибший, охранник, который первый принял на себя удар, он оперативно среагировал и вызвал правоохранительные органы. Не дал дальше зайти нападавшему в техникум. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего», — написал Кондратьев о жертве нападения, назвав случившееся «чудовищным преступлением».

Он также поблагодарил силовиков и, в частности, росгвардейцы, оперативная реакция которых позволила избежать большого количества жертв.

По предварительным данным, стрелок — 17-летний студент индустриального техникума — задержан. Студенты успели забаррикадироваться в учебных кабинетах, когда услышали выстрелы.