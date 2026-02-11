В Анапе произошла стрельба возле индустриального техникума (АИТ). По информации телеграм-канала «112», три человека пострадали, стрелка задержали.

Инцидент произошел на улице Промышленная. По данным «Осторожно, новости», студентов не выпускают из техникума, где была слышна стрельба. Очевидцы сообщили, что они забаррикадировались в кабинетах.

«Во время нападения мог пострадать охранник. В местных чатах обсуждают, что мужчина погиб, но подтверждения этих данных нет», — отмечает канал.

«112» уточняет, один человек погиб в результате стрельбы, еще двое пострадали.

«На месте работают экстренные службы, пострадавшим оказывается помощь, мотивы стрелка выясняются», — пишет телеграм-канал.

Mash, в свою очередь, пишет о пяти пострадавших. По информации телеграм-канала, стрелок — студент 2008 года рождения, который учился там на автомеханика. У него была с собой разгрузка с патронами и двуствольное ружье 12-го калибра ТОЗ-34. Сам он был одет в черную рубашку и брюки. В посте сказано, что в общей сложности он успел сделать 13 выстрелов: десять в коридоре и еще три — на улице, пока его не задержали.

Baza сообщает, что студент похитил охотничье ружье одного из родственников. Знакомые стрелка рассказали «Осторожно, новости», что он был «веселым парнем».

«Из подозрительного могу отметить, что ранее он ставил на свой аватар человека с дробовиком. И еще одного американского скулшутера», — отметили они.

«ЧП Анапа» предполагает, что нападавших было двое. По данным медиа, очевидцы, находившиеся рядом, слышали примерно 10 выстрелов.